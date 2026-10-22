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பெட்ரோல் குண்டு வீசியவருக்கு வலை

பெட்ரோல் குண்டு வீசியவருக்கு வலை

UPDATED : அக் 09, 2026 01:18 AM

ADDED : அக் 09, 2026 01:14 AM

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UPDATED : அக் 09, 2026 01:18 AM ADDED : அக் 09, 2026 01:14 AM

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மயிலாடுதுறை: மயிலாடுதுறை மாவட்டம், சீர்காழி தென்பாதி பங்களா தோப்பு மேட்டு தெருவை சேர்ந்தவர் முருகன் மகன் நீலகண்டன், 22; கூலித்தொழிலாளி.

இவர், கடந்த மார்ச் மாதம் கஞ்சா போதையில் நண்பரின் தலையில் கல்லை போட்டு கொலை செய்த வழக்கில் கைதாகி, ஜாமினில் வெளி வந்துள்ளார்.

கோயம்புத்தூரில் பணியாற்றும் அவர் நேற்று இரவு சொந்த ஊர் வந்தபோது, போதையில் தென்பாதி மெயின் ரோட்டில் விளையாட்டாக 4 இடங்களில் பெட்ரோல் குண்டுகளை வீசிவிட்டு நடந்து சென்றுள்ளார்.

இதைக் கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்த வியாபாரிகள் கடைகளை அடைத்தனர். இதனால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

தகவலறிந்த சீர்காழி போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து விசாரித்ததுடன், பெட்ரோல் குண்டு வீசிய வாலிபரை தேடி வருகின்றனர்

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