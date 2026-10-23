புதுச்சேரி மாநில மதுபாட்டில் கடத்தல் சீர்காழியில் சகோதர்கள் மூவர் கைது
புதுச்சேரி மாநில மதுபாட்டில் கடத்தல் சீர்காழியில் சகோதர்கள் மூவர் கைது
ADDED : அக் 22, 2026 08:26 PM
மயிலாடுதுறை: மயிலாடுதுறை மாவட்டம், சீர்காழிக்கு காரைக்காலில் இருந்து மதுபாட்டில்கள் கடத்தி வந்து விற்பனை செய்யப்படுவதாக போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. அதன்பேரில், மயிலாடுதுறை எஸ்.பி., சினேக பிரியா உத்தரவின்பேரில் சீர்காழி சப் இன்ஸ்பெக்டர் காயத்ரி மற்றும் போலீசார் நேற்று (அக்.,21) சீர்காழி புதிய பஸ் நிலையத்தில் ரெய்டு நடத்தினர். அங்கு, காரைக்காலில் இருந்து வந்த அரசு பஸ்சில் சந்தேகத்திற்கு இடமான வகையில் இறங்கிய மூன்று பெண்களிடம் சோதனை நடத்தினர். அவர்கள் வைத்திருந்த பையில் காரைக்காலில் இருந்து வாங்கி வரப்பட்ட புதுச்சேரி மாநில மது பாட்டில்கள் இருந்தது தெரியவந்தது. மூவரையும் கைது செய்த போலீசார் அவர்களிடம் இருந்த 400 மது பாட்டில்களை பறிமுதல் செய்தனர்.
அவர்கள் சீர்காழி திருக்கோலக்கா தெருவை சேர்ந்த முகேஷ் மனைவி கவிதா, 30, பழையார் சுனாமி நகரை சேர்ந்த ரஞ்சித் மனைவி சுகன்யா, 32, இருவக் கொள்ளை கிராமத்தை சேர்ந்த விஜய் மனைவி வேம்பு, 25; என்பதும், மூவரும் சகோதரிகள் என்பதும் தெரியவந்தது.
இதையடுத்து மூவரையும் கைது செய்த போலீசார் கோர்ட்டில் ஆஜர் படுத்திய சிறையில் அடைத்தனர்.