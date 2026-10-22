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காவிரி ஆற்றில் முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம்

காவிரி ஆற்றில் முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம்

ADDED : அக் 10, 2026 09:56 AM

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ADDED : அக் 10, 2026 09:56 AM

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மயிலாடுதுறை: மயிலாடுதுறையில் காவிரி ஆற்றில் 16 தீர்த்தக் கிணறுகள் அமைந்துள்ள புனித துலாக்கட்டத்தில், இன்று (அக் 10) மகாளய அமாவாசையை முன்னிட்டு முன்னோர்களுக்கு ஏராளமானோர் தர்ப்பணம் கொடுத்து வழிபாடு செய்தனர்.

பூம்புகாரில் காவிரி கடலுடன் சங்கமிக்கும் சங்கமத் துறையிலும், திருவெண்காடு சுவேதாரண்யேஸ்வரர் கோவிலில் அமைந்துள்ள ருத்ரபாதம் அருகிலும் மக்கள் தங்களது முன்னோர்களுக்கு திதி கொடுத்து வழிபாடு நடத்தினர்.

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