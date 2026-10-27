திருக்கடையூர் கோவிலில் ஏ.சி. சண்முகத்திற்கு விஜயரத சாந்தி பூஜை
திருக்கடையூர் கோவிலில் ஏ.சி. சண்முகத்திற்கு விஜயரத சாந்தி பூஜை
UPDATED : அக் 05, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 04, 2026 08:57 PM
மயிலாடுதுறை: புதிய நீதி கட்சி நிறுவனர் ஏ.சி.சண்முகத்திற்கு, திருக்கடையூர் அமிர்தகடேஸ்வரர் கோவிலில் விஜய ரத சாந்தி பூஜை நடந்தது.
மயிலாடுதுறை மாவட்டம், திருக்கடையூரில் அமிர்தகடேஸ்வரர் கோவில் உள்ளது. இக்கோவிலில் நேற்று புதிய நீதி கட்சி நிறுவன தலைவரும், எம்.ஜி.ஆர்., பல்கலைக்கழக வேந்தருமான ஏ.சி.சண்முகம், 75 வயது பூர்த்தி அடைந்ததை முன்னிட்டு, அவருக்கு விஜய ரத சாந்தி பூஜை செய்து வழிபட்டார். கோவிலில், ஏ.சி.சண்முகம், மனைவி லலிதா லட்சுமியுடன் கோ பூஜை, கஜ பூஜை செய்த பின்னர் நூற்றுக்கால் மண்டபத்தில் விஜய ரத சாந்தி யாக, பூஜை நடந்தது. தம்பதியருக்கு புனித நீர் கொண்டு கலசாபிஷேகம் செய்து வைக்கப்பட்டது.
பின்னர் அவர் விநாயகர், முருகன், அமிர்தகடேஸ்வரர், கால சம்ஹார மூர்த்தி, அபிராமி அம்பாள் சன்னதிகளுக்கு சென்று வழிபாடு நடத்தினார். ஜெகத்ரட்சகன் எம்.பி., திரைப்பட இயக்குனர் சுந்தர் சி மற்றும் குடும்பத்தினர், உறவினர்கள் கலந்து கொண்டனர். பூஜைகளை சுந்தரமூர்த்தி குருக்கள் செய்து வைத்தனர்.
முன்னதாக திருக்கடையூர் கோவிலில், அபிராமி அம்மன் சன்னதி அருகே லண்டன் கமலநாதன் குருக்கள், அபர்ணா தம்பதியருக்கு உக்கிர ரத சாந்தி பூஜை, திருக்கடையூர் அம்பிகை பாலன், தமயந்தி தேவி தம்பதியருக்கு சதாபிஷேகம் நடைபெற்றது. இதில் தருமபுரம் ஆதீனம் 27வது குருமஹா சன்னிதானம் ஸ்ரீலஸ்ரீ கயிலை மாசிலாமணி தேசிக ஞானசம்பந்த பிரமாசாரிய சுவாமிகள் கலந்து கொண்டு இரு தம்பதிகளுக்கும் கலசபிஷேகம் செய்து வைத்து அருளாசி வழங்கினார்.