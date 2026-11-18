/உள்ளூர் செய்திகள்/மயிலாடுதுறை/வீடு தீப்பிடித்து எரிந்து மூதாட்டி பரிதாப பலி
ADDED : நவ 15, 2026 08:28 PM
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மயிலாடுதுறை: மயிலாடுதுறை மாவட்டம், சீர்காழி அருகே கீராநல்லுார் பள்ளிவாசல் தெருவை சேர்ந்தவர் அப்துல் ஜலீல் மனைவி நுார்ஜகான், 60; கணவர் 15 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இறந்துவிட்ட நிலையில், கூரை வீடு ஒன்றில் தனியே வசித்து வந்தார். நேற்று (நவ.,14) இரவு வீட்டில் துாங்கினார். இந்நிலையில் இன்று (நவ.,15) அதிகாலை 3:00 மணியளவில், நுார்ஜகான் அலறல் சத்தம் கேட்டு அலறல் சத்தம் கேட்டு அக்கம் பக்கத்தினர் ஓடிவந்து பார்த்தபோது, அவரது வீடு தீப்பிடித்து எரிந்தது.
வீட்டின் கதவு உள்பக்கம் தாழிடப்பட்டு இருந்ததால் நூர்ஜஹானை மீட்க முடியவில்லை. தகவல் அறிந்து சீர்காழி தீயணைப்பு மீட்பு படையினர் வருவதற்குள் வீடு முழுமையாக எரிந்ததுடன், தீயில் கருகி நூர்ஜகான் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
இதுகுறித்து சீர்காழி போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.