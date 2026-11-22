/உள்ளூர் செய்திகள்/மயிலாடுதுறை/கார் மோதி பெண் பலி
ADDED : நவ 21, 2026 07:58 PM
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மயிலாடுதுறை: மயிலாடுதுறை மாவட்டம் தரங்கம்பாடி தாலுகா தலைச்சங்காடு மனவெளி தெருவை சேர்ந்தவர் கணேசன் மனைவி ராணி,54; விவசாய தொழிலாளி.
இவர் நேற்று (நவ.,20) ஆக்கூரிலிருந்து வீட்டிற்கு நான்கு வழிச்சாலையின் ஓரமாக நடந்து சென்றுள்ளார். அப்பராசபுதூர் என்ற இடத்தில் சீர்காழியில் இருந்து காரைக்கால் நோக்கிச் சென்ற அடையாளம் தெரியாத கார் மோதியதில் பலத்த காயமடைந்த ராணி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். பொறையார் போலீசார் வழக்கு பதிந்து, விபத்து ஏற்படுத்திய காரை தேடி வருகின்றனர்.