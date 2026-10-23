2 சிறுமியர் பலாத்காரம் கேரள வாலிபர்கள் கைது

UPDATED : அக் 22, 2026 07:44 PM
ADDED : அக் 22, 2026 07:36 PM
நாகப்பட்டினம்: புதுக்கோட்டை சிறுமியரை, பலாத்காரம் செய்த கேரளா வாலிபர்கள் விஷால், 23, அஜய் ஆண்டனி, 27, ஆகிய இருவரை, சிங்கப்பெண் போலீசார் கைது செய்தனர்.
புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தை சேர்ந்த இரண்டு சிறுமியர், 8ம் வகுப்பு படித்தனர். இதில், ஒரு சிறுமியை, பெற்றோர் திருச்சியில் உள்ள பள்ளியில் சேர்த்தனர். அங்கு படிக்க விரும்பாத சிறுமி, புதுக்கோட்டை வந்து தன்னுடன் படித்த சிறுமியுடன், அக்., 20ம் தேதி வேளாங்கண்ணி சென்றுள்ளார்.
இருவரும் பல இடங்களில் வேலை கேட்டுள்ளனர். இவர்களை நோட்டமிட்ட இரண்டு வாலிபர்கள், சிறுமியரிடம் பேச்சு கொடுத்து, தனியார் தங்கும் விடுதிக்கு அழைத்து சென்று பலாத்காரம் செய்துள்ளனர்.
நேற்று முன்தினம் வேளாங்கண்ணியில், சிறுமியர் நடவடிக்கையை பார்த்த பெண் ஒருவர், சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படைக்கு தெரிவித்தார். போலீசார், சிறுமியரை மீட்டு, காப்பகத்தில் சேர்த்தனர்.
விசாரணையில், அவர்களை பலாத்காரம் செய்தது கேரளா மாநிலம், திருவனந்தபுரத்தை சேர்ந்த விஷால், 23, அஜய் ஆண்டனி, 27, என, தெரிந்து, இருவரையும் போக்சோ வழக்கில், போலீசார் கைது செய்தனர்.