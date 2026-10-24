சிறுமிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை 2 வாலிபர்களுக்கு 10 ஆண்டுகள் சிறை
சிறுமிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை 2 வாலிபர்களுக்கு 10 ஆண்டுகள் சிறை
ADDED : அக் 16, 2026 07:36 PM
நாகப்பட்டினம்: நாகையில், சிறுமிகளுக்கு இரு வேறு சம்பவங்களில் பாலியல் தொல்லை கொடுத்த இரண்டு வாலிபர்களுக்கு 10 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து நாகை கோர்ட் உத்தரவிட்டது.
நாகை மாவட்டம் கில்லுக்குடியைச் சேர்ந்தவர் சதிஷ்குமார்,22. கூலித் தொழிலாளி. இவர் கடந்த 2020 ம் ஆண்டு, அக்.,6 ம் தேதி, அதே பகுதியை சேர்ந்த 6 வயதுடைய சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்தார்.
சிறுமியின் பெற்றோர் அளித்த புகாரின்படி, நாகை, மகளிர் போலீசார், போக்சோ சட்டத்தில் சதிஷ்குமாரை கைது செய்தனர். வழக்கு விசாரனை போக்சோ சிறப்பு கோர்ட்டில் நடந்தது. வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி ராஜ்குமார், சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த சதிஷ்குமாருக்கு,10 ஆண்டுகள் சிறை மற்றும் 4 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதித்து உத்தரவிட்டார்.
மற்றொரு சம்பவம்: காரைக்கால் மாவட்டம் திருநள்ளாரை சேர்ந்தவர் விக்னேஸ்வரவேலன்,25. இவர் திட்ச்சேரி காவல் சரகத்திற்கு உட்பட்ட 17 வயது சிறுமியை காதலித்து, அவருடன் நெருங்கி பழகியுள்ளார். இந்த தகவல்களை சமூக வலைத்தளங்களில் பரவ விட்டுள்ளார். இதனால் மனமுடைந்த சிறுமி,2019 ம் ஆண்டு, அக்.,30 ம் தேதி, மண்ணெண்ணெயை உடலில் ஊற்றி தீ வைத்து தற்கொலை செய்துக் கொண்டார்.
திட்டச்சேரி போலீசார் வழக்கு பதிந்து விக்னேஸ்வரவேலனை கைது செய்தனர். வழக்கு விசாரணை, நாகை போக்சோ கோர்ட்டில் நடந்தது. வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி ராஜ்குமார், சிறுமி தற்கொலைக்கு காரணமான விக்னேஸ்வரவேலனுக்கு,10 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து உத்தரவிட்டார்.