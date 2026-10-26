ஓட்டை பிரித்து வீட்டிற்குள் இறங்கி 45சவரன் நகை கொள்ளை: நாகை அருகே துணிகரம்
ஓட்டை பிரித்து வீட்டிற்குள் இறங்கி 45சவரன் நகை கொள்ளை: நாகை அருகே துணிகரம்
UPDATED : அக் 25, 2026 05:38 PM
ADDED : அக் 25, 2026 05:36 PM
நாகப்பட்டினம்: நாகை அருகே வீட்டின் ஓட்டை பிரித்து உள்ளே புகுந்து 45 சவரன் நகைகளை கொள்ளையடித்து சென்ற மர்ம நபர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
நாகை மாவட்டம், வேதாரண்யம் அருகே வாய்மேட்டை சேர்ந்தவர் ஜெயராமன், 53, தனியார் பள்ளியில் வேன் டிரைவர்.இவரது மனைவி ஜெயந்தி, 43.தனியார் பள்ளி ஆசிரியை. கணவன் மனைவி இருவரும், தங்கள் குழந்தைகளை பற்றிக்கு அனுப்பிவிட்டு, தாங்களும் வேலைக்கு சென்றுவிட்டனர். மாலை பணி முடித்து ஜெயந்தி வீட்டிற்கு வந்தபோது, வீட்டிற்குள் இருந்த பீரோ திறக்கப்பட்டு, அதில் இருந்த 45 சவரன் தங்க நகைகள் திருடுபோய் இருப்பது தெரியவந்தது. வீட்டின் ஓட்டை பிரித்து உள்ளே இறங்கி, நகைகளை திருடி சென்றுள்ளனர். மர்ம நபர்கள், வீட்டில் பொருத்தப்பட்டிருந்த சி.சி.டி.வி., கேமராக்களை சேதப்படுத்தி, கேமரா பதிவு சாதனங்களை எடுத்துச் சென்றிருந்தனர்.
இதுகுறித்த புகாரின்பேரில், வாய்மேடு போலீசார் வழக்கு பதிந்து, மர்ம நபர்களை தேடி வருகின்றனர்.