பள்ளி ஆசிரியை வீட்டில் 45 சவரன் நகை கொள்ளை

UPDATED : அக் 25, 2026 08:57 PM
ADDED : அக் 25, 2026 06:47 PM
நாகப்பட்டினம்: வேதாரண்யம் அருகே, தனியார் பள்ளி ஆசிரியை ஜெயந்தி, 43, வீட்டில், 45 சவரன் நகைகளை மர்ம நபர்கள் கொள்ளையடித்து தப்பினர்.
நாகை மாவட்டம், வாய்மேடை சேர்ந்தவர் ஜெயராமன், 53. தனியார் பள்ளி வேன் டிரைவர். இவரது மனைவி ஜெயந்தி. தனியார் பள்ளி ஆசிரியை. தம்பதியர் தங்கள் குழந்தைகளை நேற்று (அக்.,24) பள்ளிக்கு அனுப்பிவிட்டு, வேலைக்கு சென்றனர்.
மாலை பணி முடித்து வீட்டிற்கு ஜெயந்தி வந்தபோது, பீரோ திறக்கப்பட்டு அதில் இருந்த, 45 சவரன் நகைகள் திருடு போனது தெரியவந்தது. வீட்டின் ஓடுகளை பிரித்து உள்ளே இறங்கி, நகைகளை திருடிய மர்ம நபர்கள், 'சி.சி.டி.வி' கேமராக்களை சேதப்படுத்தி, கேமரா பதிவு சாதனங்களை எடுத்துச் சென்றிருந்தனர்.
புகாரில், வாய்மேடு போலீசார் வழக்கு பதிந்து, மர்ம நபர்களை தேடி வருகின்றனர்.