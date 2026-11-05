அறநிலையத் துறை இடம் தாரைவார்ப்பு ஹிந்து முன்னணி எஸ்.பி.,யிடம் புகார்
அறநிலையத் துறை இடம் தாரைவார்ப்பு ஹிந்து முன்னணி எஸ்.பி.,யிடம் புகார்
UPDATED : நவ 04, 2026 06:20 PM
ADDED : நவ 04, 2026 06:18 PM
நாகப்பட்டினம்: நாகையில், அறநிலையத்துறை கட்டுபாட்டில் உள்ள, பல கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான நிலத்தை முறைகேடாக தனியாருக்கு தாரை வார்க்கப்பட்டதை மீட்க வேண்டும் என, ஹிந்து முன்னணி சார்பில், எஸ்.பி.,யிடம் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
புகாரில் கூறியிருப்பதாவது:
நாகை, புத்துார் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில் சேவைக்காக, பல ஆண்டுகளுக்கு முன்,புத்துாரை சேர்ந்த சொக்கலிங்கம் பிள்ளை குடும்ப வாரிசுகளால், சுப்பிரமணிய சுவாமி பெயரில் அறக்கட்டளை துவக்கப்பட்டு செயல்பட்டு வந்துள்ளது. பின் குடும்ப வாரிசுகள் மறைவுக்கு பின், அறக்கட்டளை செயலற்று, அறக்கட்டளைக்கு சொந்தமான சொத்துகள் கேட்பாரற்று கிடந்தது.
இந்நிலையில், நாகை, சவுந்திரராஜ பெருமாள் கோவில் நிர்வாக அலுவலர், அறக்கட்டளை சட்ட விதிகளை பின்பற்றாமல், சொத்துக்களை ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வந்துள்ளார். தனி அலுவலரை நியமித்து, அறக்கட்டளையை நிர்வாகிப்பதோடு, சொத்துக்களை பாதுகாக்க நடவடிக்கை எடுக்காமல், நுாறு கோடி ரூபாய் மதிப்புடைய சொத்துக்களை, குத்தகை என்ற பெயரில், தனி நபர்களுக்கு விற்பனை செய்ததாக கூறப்படுகிறது. எனவே, அரசுக்கு பல நூறு கோடி ரூபாய் இழப்பை ஏற்படுத்திய, அறநிலையத்துறை அலுவலர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுத்து, சொத்துக்களை மீட்க வேண்டும்.
இவ்வாறு மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது.