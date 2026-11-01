/உள்ளூர் செய்திகள்/நாகப்பட்டினம்/கல்லுாரி மாணவி கர்ப்பம் வாலிபருக்கு வலை
UPDATED : அக் 31, 2026 07:21 PM
ADDED : அக் 31, 2026 07:16 PM
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நாகப்பட்டினம்: நாகை அருகே கல்லுாரி மாணவியை கர்ப்பமாக்கி, திருமணத்திற்கு மறுத்த வாலிபரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
நாகை மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு கல்லுாரியில் 17 வயதுடைய மாணவி, முதலாமாண்டு படித்து வருகிறார். இவரை, வேதாரண்யம் அருகே குரவப்புலத்தை சேர்ந்த வினித் என்ற வாலிபர் காதலித்து வந்துள்ளார். மாணவியை திருமணம் செய்து கொள்வதாக கூறிய வினித், நெருங்கி பழகியதால் மாணவி 2 மாத கர்ப்பமாகியுள்ளார். இந்நிலையில், மாணவியை திருமணம் செய்ய வினித் மறுத்துள்ளார்.
இதுகுறித்து வேதாரண்யம் மகளிர் போலீசில் மாணவி அளித்த புகாரில் போலீசார் வழக்கு பதிந்து வாலிபரை தேடி வருகின்றனர்.