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கடத்தல் நபருடன் தொடர்பு: 2 போலீசார் இடமாற்றம்

கடத்தல் நபருடன் தொடர்பு: 2 போலீசார் இடமாற்றம்

UPDATED : அக் 21, 2026 12:00 AM

ADDED : அக் 20, 2026 11:36 PM

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UPDATED : அக் 21, 2026 12:00 AM ADDED : அக் 20, 2026 11:36 PM

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நாகப்பட்டினம்: போதை பொருள் கடத்திய நபருடன் தொடர்பில் இருந்த இரண்டு போலீசார், பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டனர்.

நாகை அருகே பிரதாபராமபுரத்தில், 137 கிலோ ‘மெத்ஆம்பெட்டமைன்’ பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வழக்கில், த.வெ.க., முன்னாள் மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினர் பூபாலன் உட்பட, நால்வரை, மத்திய வருவாய் புலனாய்வு இயக்குநரக அதிகாரிகள் கைது செய்துள்ளனர்.

கைது செய்யப்பட்டுள்ள சுகநாதன் என்பவர் நடத்தி வரும் லாட்ஜுக்கு சென்று, அடிக்கடி சுகநாதனை, வேளாங்கண்ணி பெண் போலீஸ் சங்கீதா, டி.எஸ்.பி.,யின் டிரைவர் சிவகுமார் ஆகியோர் சந்தித்தது விசாரணையில் தெரிந்தது.

இதையடுத்து, எஸ்.பி., சுப்ரமணிய பாலசந்திரா, கடத்தல் நபருடன் தொடர்பில் இருந்த இரு போலீசாரையும், தஞ்சாவூருக்கு பணியிட மாற்றம் செய்து உத்தரவிட்டார்.

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