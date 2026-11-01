லாரி- போலிஸ் ஜீப் மோதல் நாகையில் போலீஸ்காரர் பலி

UPDATED : அக் 31, 2026 06:12 PM
ADDED : அக் 31, 2026 06:09 PM
நாகப்பட்டினம்: நாகை அருகே நிலக்கரி ஏற்றிச் சென்ற லாரியும், போலீஸ் வாகனமும் நேருக்கு நேர் மோதிக் கொண்டதில் சம்பவ இடத்திலேயே போலீஸ்காரர் பலியானார்.
திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டி, கீழப்பனையூரை சேர்ந்தவர் ஜனார்த்தனன்,28; பி.இ., பட்டதாரியான இவர் 2020 ம் ஆண்டு, போலீஸ் பணியில் சேர்ந்து, நாகை, ஆயுதப்படையில் டிரைவராக பணியாற்றி வந்தார். கடந்த 27ம் தேதி, ராமநாதபுரம், தேவர் ஜெயந்தி பாதுகாப்பு பணிக்காக, பொலிரோ ஜீப்பில் சென்றவர், பணி முடித்து நேற்று அதிகாலை நாகை திரும்பி வந்தார்.
நாகை- திருவாரூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில், திருக்கண்ணங்குடி அருகே வந்தபோது காரைக்கால், வாஞ்சூர் தனியார் துறைமுகத்தில் இருந்து நிலக்கரி ஏற்றிக்கொண்டு அரியலூர் நோக்கி சென்ற லாரி நேருக்கு நேர் போலீஸ் ஜீப் மோதியது. இதில் சம்பவ இடத்திலேயே ஜனார்த்தனன் பலியானார்.
விபத்து குறித்து கீழ்வேளூர் போலீசார் வழக்கு பதிந்து, நன்னிலத்தை சேர்ந்த லாரி டிரைவர் சுரேஷ், 47, என்பவரை கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.