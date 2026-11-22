UPDATED : நவ 21, 2026 07:52 PM
ADDED : நவ 21, 2026 07:46 PM
நாகப்பட்டினம்: டெல்டாவில் பாசனத்திற்கு தண்ணீரின்றி கருகும் சம்பா பயிர்களை பார்த்து, விவசாயிகள் கண்ணீரில் தத்தளிக்கின்றனர்.
கர்நாடகா அரசு காவிரியில் தண்ணீர் திறக்க மறுப்பதால் நடப்பாண்டு, டெல்டா மாவட்டங்களில் குறுவை சாகுபடி குறைந்து போனது. காவிரி தண்ணீர் கிடைக்காமல், நிலத்தடி நீரை வைத்து மட்டுமே ஒரு சில பகுதிகளில் குறுவை சாகுபடி நடந்தது. இருப்பினும் சம்பா மற்றும் தாளடி சாகுபடியை விவசாயிகள் நம்பினர்.
வழக்கமாக டெல்டா சாகுபடிக்கு மேட்டூர் அணையில் இருந்து ஜூன் 12ல் தண்ணீர் திறக்கப்படும் . ஆனால் இந்தாண்டு கடந்த செப்., 1ல் தான் திறக்கப்பட்டது. இந்த தண்ணீரை வைத்து தான் தஞ்சாவூர், திருவாரூர், மயிலாடுதுறை, நாகை மாவட்டத்தில் சாகுபடியை விவசாயிகள் மேற்கொள்வர். ஆனால் பாசன ஆறுகளில் போதிய நீர்வரத்து இல்லாததால், பெரும்பாலான பகுதிகளில் விளைநிலங்களில், தண்ணீர் தடம் பதிக்கவில்லை.
வடகிழக்கு பருவமழை கை கொடுக்கும், கூடுதலாக காவிரி தண்ணீரும் கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையில், தஞ்சாவூர், திருவாரூர், மயிலாடுதுறை, நாகை மாவட்டத்தில் 12 லட்சம் ஏக்கரில், சம்பா மற்றும் தாளடி சாகுபடியை விவசாயிகள் மேற்கொண்டனர்.
ஆனால் எதிர்பார்ப்பிற்கு மாறாக வடகிழக்கு பருவமழை போதுமானதாக இல்லை. காவிரி நீர் வரத்தும் தடைபட்டுள்ளது. பருவ மழை காரணமாக பாசன வாய்க்கால்களில் தேங்கியிருந்த தண்ணீரை, இன்ஜின் மூலம் விளைநிலங்களுக்கு இறைத்தனர். அதுவும் சில நாட்களுக்கு மட்டுமே தாக்குப்பிடித்தது. தண்ணீர் இல்லாமல் விளை நிலங்கள், வெடிப்பு நிலங்களாக மாறி, கண்முன்னே சம்பா பயிர்கள் வாடி வருவது விவசாயிகளை வேதனையில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
விவசாயி தமிழ் செல்வன் கூறியதாவது:
காவிரி நீரை நம்பியும், மழை பொழிவை எதிர்பார்த்தும், 4 மாவட்டங்களிலும் பெரும்பாலான பகுதிகளில், விவசாயிகள் 130 நாள் பயிரான ஐ. ஆர்.-20, பி.பி. டி. போன்ற ரகங்களை சாகுபடி செய்துள்ளனர். மேட்டூர் அணையில் 61 அடி தண்ணீர் மட்டுமே உள்ளதால், அணையில் இருந்து 1000 க.அடி. தண்ணீர் திறக்கப்படுகிறது. இந்த தண்ணீர் திருச்சி மாவட்டத்தை தாண்டி வர வாய்ப்பில்லை. கடைமடை பாசனத்திற்கு தண்ணீர் கிடைப்பது சவாலாக உள்ளது.
நாகை மாவட்டத்தில் வேதாரண்யம், கீழையூர் ஒன்றியங்கள், திருவாரூர் மாவட்டத்தில் திருத்துறைப்பூண்டி, முத்துப்பேட்டை, வலங்கைமான், மன்னார்குடி, தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கும்பகோணம், திருவிடைமருதூர் போன்ற பகுதிகளில், 60 நாட்கள் கடந்த பயிர்கள் தண்ணீர் இல்லாமல் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது பயிர்கள் வாடத் துவங்கி மஞ்சள் கலராக காட்சியளிக்கிறது. மழை பெய்தால்தான் பயிர்கள் தப்ப முடியும். மத்திய அரசு மூலம் கர்நாடகாவிற்கு தமிழக அரசு உரிய அழுத்தம் கொடுத்து, தமிழகத்திற்கு கிடைக்க வேண்டிய தண்ணீரை பெற்றுத் தர வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.