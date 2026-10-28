தி.மு.க., மாஜி அமைச்சர் மகேஷ் தன் மீதான குற்றச்சாட்டை எதிர்கொள்வார்: ம.ம.க., தலைவர் ஜவாஹிருல்லா பேட்டி
தி.மு.க., மாஜி அமைச்சர் மகேஷ் தன் மீதான குற்றச்சாட்டை எதிர்கொள்வார்: ம.ம.க., தலைவர் ஜவாஹிருல்லா பேட்டி
ADDED : அக் 27, 2026 05:48 PM
நாகப்பட்டினம்: தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் மகேஷ் தன் மீதான குற்றச்சாட்டை நீதிமன்றத்தில் எதிர்கொள்வார் என, மனித நேய மக்கள் கட்சி தலைவர் ஜவாஹிருல்லா எம்.எல்.ஏ., கூறினார்.
நாகையில் அவர் நிருபர்களிடம் கூறியாவது:
சென்னை அரும்பாக்கத்தில் ஜெய்நகர் பள்ளிவாசலில் ஒரு நபர் தடியுடன் உள்ளே சென்று இமாமை தாக்கி, பொருட்களை சேதப்படுத்தியுள்ளார். கடந்த 14 ம் தேதி, வட பழனி, கங்கையம்மன் பகுதியில் உள்ள பள்ளி வாசலில் ஒரு நபர் உள்ளே புகுந்து தாக்குதலில் ஈடுபட்டார். மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவர் என்றனர்.
இப்போது அதேபோல் மற்றொரு சம்பவம் நடைபெற்றுள்ளது. இவர்களை யார் இயக்குகிறார்கள் என்பதை போலீசார் கண்டறிய வேண்டும். தனி நபர் தாக்குதல் என எளிதாக கடந்து செல்ல முடியாது. சம்பந்தப்பட்டவர்களை தடுப்பு காவல் சட்டத்தில் சிறையில் அடைக்க வேண்டும்.
பேரிடர் காலத்தில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள நாகை, நகராட்சியில் நிதி இல்லை என்கின்றனர். முதல்வர் துறையின் கீழ் உள்ள நகராட்சியில் இது போன்ற நிலை என்றால் மற்ற துறைகள் பற்றி கூற வேண்டியதில்லை. நகராட்சிக்கு தேவையான நிதியை அரசு ஒதுக்கி, மக்களை பாதுகாக்க வேண்டும்.
முன்னாள் அமைச்சர் மகேஷ், தன் மீதான வழக்கை நீதிமன்றத்தில் எதிர் கொள்வார். நீதி மன்றம் தான் இறுதி தீர்ப்பை சொல்லும்.
இவ்வாறு ஜவாஹிருல்லா கூறினார்.