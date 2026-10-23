வேளாங்கண்ணியில் சிறுமிகள் பலாத்காரம் 2 கேரள வாலிபர்கள் போக்சோவில் கைது
வேளாங்கண்ணியில் சிறுமிகள் பலாத்காரம் 2 கேரள வாலிபர்கள் போக்சோவில் கைது
UPDATED : அக் 22, 2026 06:31 PM
ADDED : அக் 22, 2026 06:26 PM
நாகப்பட்டினம்: வேளாங்கண்ணியில் வேலை தேடி வந்த புதுக்கோட்டை சிறுமிகளை, பாலியல் பலாத்காரம் செய்த கேரளா வாலிபர்கள் இருவரை, சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படை போலீசார் கைது செய்து, சிறுமிகளை மீட்டனர்.
புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தை சேர்ந்த இரண்டு சிறுமிகள், அங்குள்ள மேல்நிலைப் பள்ளியில், 8 ம் வகுப்பு படித்து வந்தனர். இதில் ஒரு சிறுமியை அவரது பெற்றோர், திருச்சி அழைத்து சென்று அங்குள்ள பள்ளியில் சேர்த்தனர். அங்கு படிக்க விரும்பாத சிறுமி, புதுக்கோட்டை வந்து தன்னுடன் படித்த சிறுமியுடன் புறப்பட்டு, கடந்த 20 ம் தேதி வேளாங்கண்ணி வந்துள்ளனர்.
இருவரும் பல இடங்களில் வேலை கேட்டுள்ளனர். இவர்களை நோட்டமிட்ட இரண்டு வாலிபர்கள், சிறுமிகளிடம் பேச்சு கொடுத்து, விடுதிக்கு அழைத்து சென்று பாலியல் பலாத்காரம் செய்துள்ளனர்.
நேற்று முன்தினம் வேளாங்கண்ணியில் சிறுமிகளின் நடவடிக்கையை பார்த்த பெண் ஒருவர், சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படைக்கு தகவல் தெரிவித்தார். அதையடுத்து, சிங்கப்பெண் போலீசார், இரு சிறுமிகளையும் மீட்டு, நாகை, அன்னை சத்யா குழந்தைகள் காப்பகத்திற்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
வேளாங்கண்ணி போலீசார் விசாரணையில், சிறுமிகளை பலாத்காரம் செய்தது கேரளா மாநிலம், திருவனந்தபுரம், நயடின்கராவை சேர்ந்த விஷால், 23, அஜய் ஆண்டனி, 27, என தெரியவந்தது. போலீசார் இருவரையும் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.