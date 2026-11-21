UPDATED : நவ 20, 2026 06:36 PM
ADDED : நவ 20, 2026 06:33 PM
நாகப்பட்டினம்: நாகை அருகே மனைவியின் தலையில் அம்மிக் கல்லை போட்டு கொலை செய்த கணவருக்கு,10 ஆண்டு சிறை தண்டனை விதித்து நாகை கோர்ட் உத்தரவிட்டது.
தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பட்டுக்கோட்டை, லட்சத்தோப்பை சேர்ந்தவர் செல்லத்துரை,36. இவர் அதே பகுதியை சேர்ந்த இந்துமதி என்பவரை காதலித்து திருமணம் செய்துள்ளார். நாகை மாவட்டம் ஆய்மழையில் வசிக்கும் தனது சகோதரி தமிழ் செல்வி வீட்டிற்கு இந்துமதி அடிக்கடி வருவது வழக்கம். இதனால் மனைவியின் நடத்தையில் செல்லத்துரைக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டுள்ளது.
கடந்த 2021 ம் ஆண்டு, டிசம்பர்,14 ம் தேதி, சகோதரி தமிழ் செல்வி வீட்டிற்கு வந்திருந்த இந்துமதியிடம் செல்லத்துரை தகராறு செய்து, அம்மிக்கல்லால் தலையில் தாக்கியதில், சம்பவ இடத்திலேயே இந்துமதி இறந்தார்.
சம்பவம் குறித்து வேளாங்கண்ணி போலீசார் வழக்குப் பதிந்து செல்லதுரையை கைது செய்தனர். வழக்கு விசாரனை நாகை, மகளிர் விரைவு நீதி மன்றத்தில் நடந்தது. வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி வசந்தி, மனைவியை கொலை செய்த செல்லதுரைக்கு,10 ஆண்டு சிறை தண்டனை விதித்து உத்தரவிட்டார்.