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﻿ மது அருந்துவோருக்கு தடை :அசத்தும் நாகை மீனவ கிராமம்

﻿ மது அருந்துவோருக்கு தடை :அசத்தும் நாகை மீனவ கிராமம்

ADDED : ஆக 13, 2026 11:31 PM

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ADDED : ஆக 13, 2026 11:31 PM

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நாகப்பட்டினம்: 'மது அருந்தி விட்டு யாரும் கிராமத்திற்குள் வரக்கூடாது. மீறுபவர்களுக்கு, 5,000 ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்படும்' என, நாகை அருகே, விழுந்தமாவடி மீனவ கிராமத்தில், பஞ்சாயத்தார் குழு கட்டுப்பாடு விதித்துள்ளது.

மீனவ கிராமங்களில், மொத்த குடும்பங்களின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப பஞ்சாயத்தார் குழு ஏற்படுத்தப்படும். அக்குழு எடுக்கும் எந்த முடிவுக்கும் கிராமம் கட்டுப்பட்டு இருக்கும்.

இந்த வகையில், நாகை மாவட்டம், விழுந்தமாவடி மீனவர் குடியிருப்பில், 250 குடும்பத்தினர் வசிக்கும் நிலையில், இளைஞர்கள், மதுப்பழக்கத்திற்கு அடிமையாகி வருவதால், மதுவுக்கு தடை விதித்து, பஞ்சாயத்தார் குழுவினர் அதிரடி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர்.

கிராம மக்கள் ஆலோசனை கூட்டத்தில், 'மதுவை ஒழிப்போம், மக்களை காப்போம்' என, உறுதிமொழி எடுக்கப்பட்டது.

தொடர்ந்து, கிராமத்தின் பொது அமைதி, இளைஞர்களின் நலன், பொது சுகாதாரம் ஆகியவற்றை கருத்தில் கொண்டு, ஆக., 2ம் தேதி முதல், ஊரில் திருமணம் ஆகாதவர்கள் மது அருந்த முற்றிலும் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.

திருமணம் ஆகாதவர்கள் மது அருந்துவதை ஆதாரத்துடன் நிரூபித்தால், 5,000 ரூபாய் அபராதம் வசூலிக்கப்படும்.

திருமணம் ஆனவர்கள் குடிபோதையில் வீட்டிலோ அல்லது பொது இடத்திலோ பிரச்னைகள் ஏற்பட்டு, ஊருக்கு வரும் பட்சத்தில் 5,000 ரூபாய் அபராதம் வசூலிக்கப்படும் என, டிஜிட்டல் போர்டுகள் வைக்கப்பட்டதோடு, கிராமம் முழுதும் மைக்கில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கிராமத்தினர் கூறுகையில், 'மதுவால் பல தொல்லைகள் உள்ளன. எங்கள் கிராமத்திற்குள் மது வாடையே கூடாது என, முடிவு செய்தோம். இதில் இளைஞர்கள், முதியவர்கள் என யாரும் விதிவிலக்கில்லை. தற்போது கிராமத்தில் அமைதியும், பெண்களிடம் நிம்மதியும் ஏற்பட்டுள்ளது' என்றனர்.

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