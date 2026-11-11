நாகூர் தர்கா கந்துாரி விழா கொடியேற்றத்துடன் துவக்கம்
நாகூர் தர்கா கந்துாரி விழா கொடியேற்றத்துடன் துவக்கம்
ADDED : நவ 10, 2026 06:57 PM
நாகப்பட்டினம்: நாகை அடுத்த நாகூர் தர்கா கந்தூரி விழாவினை முன்னிட்டு, இன்று (நவ.,10) இரவு நடந்த கொடியேற்ற நிகழ்ச்சியில் திரளான யாத்ரீகர்கள் கலந்து கொண்டனர்
நாகை அடுத்த நாகூரில் ஷாஹூல் ஹமீது பாதுஷா நாயகம் தர்கா, 470 வது கந்தூரி விழா, இன்று இரவு கொடியேற்றத்துடன் துவங்கியது. முக்கிய நிகழ்வாக வரும் 19 ம் தேதி இரவு நாகையில் இருந்து சந்தனக்கூடு ஊர்வலம் புறப்பட்டு 20ம் தேதி அதிகாலையில் தர்காவில் சந்தனம் பூசும் வைபவம் நடைபெறுகிறது.
இதை முன்னிட்டு இன்று மாலை நாகை, மீரா பள்ளிவாசலில் இருந்து கொடி ஊர்வலம் புறப்பட்டது. மேள தாளத்துடன் மங்கள வாத்தியங்கள் முழங்க, அலங்கரிக்கப்பட்ட ரதங்களில் கொடிகள் கொண்டு செல்லப்பட்டது. இரவு தர்கா வாசலை வந்தடைந்தது. பின் 5 மினவாரக்களிலும் ஏற்றப்படும் கொடிகள், தர்கா ஆதினங்கள் முன்னிலையில் தர்காவிற்குள் கொண்டு செல்லப்பட்டது. தொடர்ந்து தர்கா பரம்பரை கலிபா மஸ்தான் சாஹிப் துவா'' ஓதியப்பின் கொடியேற்றும் வைபவம் நடந்தது.
நிகழ்ச்சிகளில் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து வந்திருந்த ஏராளமான யாத்ரீகர்கள் கலந்துக் கொண்டனர்.