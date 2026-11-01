/உள்ளூர் செய்திகள்/நாகப்பட்டினம்/பெண்ணுக்கு ஆபாச வீடியோ கூலித் தொழிலாளி கைது
UPDATED : அக் 31, 2026 07:21 PM
ADDED : அக் 31, 2026 07:16 PM
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நாகப்பட்டினம்: நாகை அருகே கணவரை பிரிந்து வாழும் பெண்னுக்கு ஆபாச வீடியோக்களை அனுப்பி டார்ச்சர் செய்த கூலித் தொழிலாளியை போலீசார் கைது செய்தனர்.
நாகை மாவட்டம், வேதாரண்யம் அருகே உள்ள கிராமத்தை சேர்ந்தவர் 36 வயதுடைய பெண். கருத்து வேறுபாடு காரணமாக கணவரை பிரிந்து தந்தை வீட்டில் வசிக்கிறார். தள்ளு வண்டியில் பழம் வியாபாரம் செய்து வருகிறார்.
இந்நிலையில், வேதாரண்யம் கரும்பம்புலம் கிராமத்தை சேர்ந்த கூலித் தொழிலாளி ஐயப்பன், 48; என்பவர், அப்பெண்ணுக்கு வாட்ஸாப்பில் ஆபாச வீடியோக்களை அனுப்பி தொடர்ந்து தொல்லை கொடுத்துள்ளார்.
இதுகுறித்து அப்பெண் அளித்த புகாரில், வேதாரண்யம் போலீசார் வழக்கு பதிந்து ஐயப்பனை கைது செய்தனர்.