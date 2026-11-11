/உள்ளூர் செய்திகள்/நாகப்பட்டினம்/பட்டாக்கத்தியுடன் ‘ரவுசு’ ரவுடிக்கு காப்பு''
ADDED : நவ 10, 2026 06:57 PM
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நாகப்பட்டினம்: நாகையில், சாலையில் சென்ற பொதுமக்களை பட்டாக்கத்தியுடன் விரட்டிய ரவுடியை போலீசார் கைது செய்தனர்.
நாகை, வெளிப்பாளையத்தை சேர்ந்தவர் தீபன்ராஜ், 36; ரவுடியான இவர் ஆட்டோ டிரைவர். நேற்று (நவ.,9) மது போதையில், வெளிப்பாளையம், முச்சந்தி மாரியம்மன் கோவில் அருகே, கையில் பட்டா கத்தியுடன், சாலையில் சென்றவர்களை வெட்டி விடுவதாக மிரட்டி விரட்டியுள்ளார். மக்கள் அலறி அடித்து ஓடினர்.
தகவல் அறிந்த வெளிப்பாளையம் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் பொன்ராஜ் தலைமையிலான போலீசார், ரவுடி தீபன்ராஜை மடக்கி பிடித்து கைது செய்தனர்.