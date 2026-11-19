தடைகளை தாண்டி சாதித்து காட்டுகிறார் நாகையை சேர்ந்த திருநங்கை ரபியா
தடைகளை தாண்டி சாதித்து காட்டுகிறார் நாகையை சேர்ந்த திருநங்கை ரபியா
UPDATED : நவ 18, 2026 06:00 PM
ADDED : நவ 18, 2026 05:56 PM
நாகப்பட்டினம்: நாகை மாவட்டம், நாகூரை சேர்ந்தவர் திருநங்கை ரபியா. இவர், கேலி, கிண்டலுக்கு இடம் அளிக்காமல், மற்றவர்களுக்கு எடுத்துக் காட்டாய் உலகளவில் பிரபஞ்ச அழகியாக வலம் வருவதோடு, தற்போது தேசியளவில் நடக்கவிருக்கும் ‘பெமினா ஸ்டார்’ போட்டிக்கு, தமிழகத்தில் இருந்து தேர்வாகியுள்ளார்.
விவசாயி முத்துகிருஷ்ணன்- தமிழரசி தம்பதியரின் 5 குழந்தைகளில் மூன்றாவதாக பிறந்தவர் ரபியா. 9ம் வகுப்பு படிக்கும் போது உடலில் மாற்றம் ஏற்பட்டது. இதை கவனித்த அவரது குடும்பத்தினர், உள்ளூரில் இருந்தால், கேலிக்கும், கிண்டலுக்கும் ஆளாகி மனதளவில் தங்கள் குழந்தை பாதிப்புக்கு உள்ளாகும் என்பதால், கோவையில் உள்ள உறவினர் வீட்டிற்கு ரபியாவை அனுப்பி வைத்தனர்.
சிறு வயதில் இருந்தே அழகு கலையில் ஆர்வம் காரணமாக, பெங்களூருவில், அழகு கலை டிப்ளமோ படித்து விட்டு, அங்கு 2 ஆண்டுகள் பியூட்டிஷியனாக பணியாற்றினார். ஆங்கிலம், ஹிந்தி, கன்னடம் மொழிகளை கற்றுள்ளார். பாக்சர், ராமாச்சார்ய என இரண்டு கன்னட திரைப்படங்கள், ஹிந்தி திரைப்படம் ஆகியவற்றில் திருநங்கை கேரக்டரில் ரபியா நடித்திருந்தாலும், மாடலிங் மீது அவருக்கு ஆர்வம் அதிகம்.
புதுச்சேரியில் 2018ம் ஆண்டு நடந்த அழகி போட்டியில் பங்கேற்று முதலிடத்தை தட்டிச் சென்றார். தொடர்ந்து மாநில, தேசிய மற்றும் உலகளவில் பல பிரபஞ்ச அழகி போட்டிகளில் கலந்து கொண்டு ஏராளமான பதக்கங்கள் மற்றும் பட்டங்களை பெற்றுள்ளார். உலகளவில் பெண்களுக்கான உலக அழகி போட்டியில், 3 முறை மூன்றாம் இடம் பிடித்தவர், கம்போடியா நாட்டில் நடந்த திருநங்கைகளுக்கான அழகி போட்டியில், உலக அழகியாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். இவர் பெற்ற பதக்கங்கள் ரபியா வீடு முழுவதும் குவிந்து கிடக்கிறது.
தற்போது இந்திய அளவில் ஆண்டுதோறும், வெகு விமர்சையாக நடத்தப்படும் ‘பெமினா ஸ்டார்’ போட்டிக்கு திருநங்கைகளுக்கான பிரிவில் தமிழகத்தில் இருந்து தேர்வாகியுள்ளார். இப்போட்டி மகாராஷ்டிரா மாநிலம் புனேவில், டிசம்பர் இறுதியில் நடைபெற உள்ளது. இப்போட்டியில் அனைத்து மாநிலங்களிலும் இருந்து 100 திருநங்கைகள் பங்கேற்க உள்ளனர்.
இயற்கையின் பாராமுகத்தால் சமூகத்தின் எந்த சூழலுக்கு தள்ளப்பட்டாலும், உழைப்பாலும், நம்பிக்கையாலும் உயரத்திற்கு வரமுடியும் என்ற நம்பிக்கையோடு, கடினமான சூழல் லட்சியத்திற்கு தடையாக இருக்க முடியாது என்பதை உலகளவில் நிருபித்துள்ள ரபியாவுக்கு பல்வேறு தரப்பில் இருந்து பாராட்டுக்கள் குவிந்தாலும், மனதளவில் ஏக்கமும் உள்ளது.
ரபியா கூறுகையில், என் உடலில் மாற்றம் தெரிந்தப் போதும், என்னை அரவணைத்து, தைரியமூட்டி, நம்பிக்கையூட்டிய, எனது குடும்பத்தினரால் சுதந்திரமாக சிந்திக்க முடிந்தது. உலகளவில் நமது மாநிலத்தின் பெருமையை நிலைநாட்ட பங்கெடுக்கும் அனைத்து தரப்பினருக்கும் அரசு மற்றும் தனியார்களிடம் இருந்து உதவிக்கரம் கிடைக்கும். திருநங்கை என்பதால் தமக்கு எந்த உதவியும் அளிக்க யாரும் முன்வரவில்லை. பியூட்டிஷியன் மற்றும் மாடலிங்கில் கிடைக்கும் வருமானத்தை வைத்தே, உலகளவில் போட்டிகளில் பங்கெடுத்து வருகிறேன் என்றார்.