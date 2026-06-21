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ரூ. 4 ஆயிரம் லஞ்சம்: ஊராட்சி செயலர் கைது

ரூ. 4 ஆயிரம் லஞ்சம்: ஊராட்சி செயலர் கைது

ADDED : ஜூலை 21, 2026 07:38 PM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 07:38 PM

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நாகப்பட்டினம்: நாகையில், நான்கு ஆயிரம் ரூபாய் லஞ்சம் வாங்கிய, ஊராட்சி செயலரை லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் கைது செய்தனர்.

நாகை மாவட்டம், தேமங்கலத்தை சேர்ந்தவர் ராஜீ, 33. இவர், அதே ஊராட்சியில் ஜே.சி.பி., இயந்திரம் மூலம் மேற்கொண்ட பணிக்கான தொகை பெற ஆவணங்களை ஊராட்சி அலுவலகத்தில் சமர்பித்துள்ளார். பணிக்கான தொகையை விடுவிக்க ஊராட்சி செயலர் மோகன், 38, என்பவர், லஞ்சமாக 4 ஆயிரம் ரூபாய் கேட்டுள்ளார்.

இது குறித்து ராஜீ, நாகை லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையினரிடம் புகார் அளித்தார்.

லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் அறிவுறுத்தல் படி, நேற்று 4 ஆயிரம் ரூபாயை ராஜீ, ஊராட்சி செயலர் மோகனிடம் அளித்தப்போது, லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் கைது செய்தனர்.

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