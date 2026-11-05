ரூ.10 ஆயிரம் கொடி நாள் நிதி: யாசகருக்கு கலெக்டர் பாராட்டு
ரூ.10 ஆயிரம் கொடி நாள் நிதி: யாசகருக்கு கலெக்டர் பாராட்டு
UPDATED : நவ 02, 2026 05:48 PM
ADDED : நவ 02, 2026 05:47 PM
நாகப்பட்டினம்: நாகையில், முன்னாள் படை வீரர்கள் நலனுக்காக,10 ஆயிரம் ரூபாய் கொடி நாள் நிதி வழங்கிய யாசகரை, கலெக்டர் பிரவீன் குமார் பாராட்டினார்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், சாத்தான்குளத்தை சேர்ந்தவர் பூல்பாண்டியன், 75; யாசகர். இவர் இன்று (நவ.,2) நாகை, கலெக்டர் அலுவலகத்தில், கலெக்டர் பிரவீன்குமாரிடம், முப்படை வீரர்கள் மற்றும் முன்னாள் படை வீரர்கள் நலனுக்காகவும், கொடி நாள் நிதியாக 10 ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கினார். அதையடுத்து, இன்று மக்கள் குறை தீர்க்கும் நாள் கூட்டத்தில் யாசகரை அழைத்து, கலெக்டர் பிரவீன்குமார், சால்வை அணிவித்து பாராட்டினார்.
யாசகர் கூழ் பாண்டியன் கூறுகையில், மும்பை, செம்பூர், சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் வேலை பார்த்து வந்தேன். கடந்த 1980 ம் ஆண்டு தமிழகம் வந்து, தமிழகத்தின் அனைத்து பகுதிகளுக்கும் சென்று யாசகம் பெற்று வருகிறேன். பக்தர்கள், பொதுமக்கள் வழங்கும் காசுகளை சேமித்து, இதுவரை முதல்வர் நிவாரண நிதி, முன்னாள் படைவீரர்கள் நிதிக்காக, ஒரு கோடியே 60 லட்சம் ரூபாய் வழங்கியுள்ளேன். தென் மாவட்ட 70 பள்ளிகளுக்கு, குழந்தைகள் கல்வி பயில தேவையான உபகரணங்கள் வாங்க நிதி வழங்கியுள்ளேன் என்றார்.