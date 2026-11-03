பஸ்சில் பெண்களிடம் 'கைவரிசை': பலே பெண்கள் மூவர் கைது
பஸ்சில் பெண்களிடம் 'கைவரிசை': பலே பெண்கள் மூவர் கைது
UPDATED : நவ 02, 2026 05:49 PM
ADDED : நவ 02, 2026 05:45 PM
நாகப்பட்டினம்: வேளாங்கண்ணியில், பஸ்சில் பெண் பயணிகளை குறிவைத்து கைவரிசை காட்டிய, மூன்று பெண்களை போலீசார் கைது செய்தனர்.
நாகை அடுத்த வேளாங்கண்ணியை சேர்ந்தவர் ராஜசேகர் மனைவி ஐஸ்வர்யா, 26. இவர், கடந்த மாதம் 5ம் தேதி, நாகையில் உறவினர் சுப நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு, தனியார் பஸ்சில் ஊர் திரும்பினார். பஸ் நிறுத்தத்தில் இறங்கியவுடன் பார்த்தப்போது, பர்ஸ் மாயமாகி இருப்பது தெரியவந்தது.
அவர் அளித்த புகாரின் படி, வேளாங்கண்ணி போலீசார் வழக்கு பதிந்து, சி.சி.டி.வி., பதிவுகளை வைத்து விசாரித்தனர். விசாரணையில், மதுரை, முத்துப்பட்டியை சேர்ந்த வைத்தீஸ்வரி, 33, மாரியம்மாள், 38, திருநெல்வேலி, அம்பாசமுத்திரம் நந்தினி, 30, ஆகியோர், பஸ்சில் பெண் பயணிகளை குறி வைத்து கைவரிசை காட்டியது தெரியவந்தது. இதையடுத்து மூவரையும் கைது செய்த போலீசார், அவர்களிடம் இருந்து 8 சவரன் நகை மற்றும் 5 ஆயிரம் ரூபாயை பறிமுதல் செய்தனர்.