நீளும் மெத்ஆம்பெட்டமைன் வழக்கில் வேளாங்கண்ணி லாட்ஜ் உரிமையாளருக்கு சம்மன்
நீளும் மெத்ஆம்பெட்டமைன் வழக்கில் வேளாங்கண்ணி லாட்ஜ் உரிமையாளருக்கு சம்மன்
UPDATED : அக் 20, 2026 05:28 PM
ADDED : அக் 20, 2026 05:24 PM
நாகப்பட்டினம்: நாகையில், மெத் ஆம்பெட்டமைன் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வழக்கில், வேளாங்கண்ணி லாட்ஜ் உரிமையாளரிடம் விசாரிக்க, மத்திய வருவாய் புலனாய்வு துறையினர் சம்மன் அனுப்பி உள்ளனர்.
நாகை அருகே பிரதாபராமபுரத்தில்,137 கிலோ மெத் ஆம்பெட்டமைன் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வழக்கில், த.வெ.க., முன்னாள் மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினர் பூபாலன் உள்ளிட்ட நால்வரை, மத்திய வருவாய் புலனாய்வு இயக்குனரக அதிகாரிகள் கைது செய்துள்ளனர். மேலும் கடத்தலில் தொடர்புடையவர்கள் யார் யார் என்பது குறித்து தொடர் விசாரணை நடந்து வருகிறது.
இதன் ஒரு பகுதியாக பிரதாபராமபுரத்தைச் சேர்ந்த சுகநாதனின் கூட்டாளியான லாட்ஜ் உரிமையாளர் ராஜ்குமார், 38, என்பவர் வீட்டிற்கு வந்த புவனாய்வு அதிகாரிகள், ராஜ்குமார் வீட்டில் இருந்தோரிடம் விசாரணை நடத்தி, ராஜ்குமார் நேரில் ஆஜராக சம்மன் கொடுத்துள்ளனர். மேலும் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட கார், ராஜ்குமாருக்கு சொந்தமானது என கூறப்படுகிறது.
ஏற்கனவே நால்வர் கைதாகியுள்ள நிலையில், அவர்களது கூட்டாளிக்கும் நேரில் ஆஜராக சம்மன் அளித்திருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.