கல்லுாரி மாணவர்களுக்கு போதை மாத்திரை சப்ளை செய்த வாலிபர் கைது
கல்லுாரி மாணவர்களுக்கு போதை மாத்திரை சப்ளை செய்த வாலிபர் கைது
UPDATED : அக் 09, 2026 06:13 PM
ADDED : அக் 09, 2026 05:36 PM
நாகப்பட்டினம்: நாகையில், கல்லுாரி மாணவர்களுக்கு போதை மாத்திரை விற்பனை செய்த நபரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
நாகையில், கல்லுாரி மாணவர்களுக்கு போதை மாத்திரை விற்பனை படு ஜோராக நடப்பதாக போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்துள்ளது. எஸ்.ஐ., ஹலிலுல் ரஹ்மான் தலைமையிலான தனிப்படை போலீசார்,தெத்தி பகுதியில் இயங்கும் தனியார் பொறியியல் கல்லுாரி அருகே கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனர். அங்கு சந்தேகத்திற்கிடமாக பல்சர் பைக்கில் நின்று கொண்டிருந்தவரை பிடித்து விசாரித்தனர்.
விசாரணையில், மயிலாடுதுறை, கூரை நாட்டைச் சேர்ந்த ரஞ்சித்,30, என்பதும், கல்லுாரி மாணவர்களுக்கு போதை மாத்திரைகள் விற்பனை செய்வதும் தெரியவந்தது. இதையடுத்து அவரிடம் இருந்து மனநல மருத்துவர்கள், நோயாளிகளுக்கு துாக்கத்திற்காக பரிந்துரைக்கும் நைட்ரோசிபாம்'' என்ற 3 அட்டைகளில் இருந்த மாத்திரைகளையும் பறிமுதல் செய்தனர்.
சம்பவம் குறித்து நாகூர் போலீசார் வழக்கு பதிந்து ரஞ்சித்தை கைது செய்தனர்.