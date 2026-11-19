வணிக நிறுவனங்களில் 'சிசிடிவி' பொருத்த எஸ்.பி., அறிவுரை
வணிக நிறுவனங்களில் 'சிசிடிவி' பொருத்த எஸ்.பி., அறிவுரை
ADDED : நவ 18, 2026 06:23 AM
நாமக்கல்:''வணிக
நிறுவனங்கள், கடைகளில், 'சிசிடிவி' கேமராக்கள் பொருத்த வேண்டும்,''
என, நாமக்கல் எஸ்.பி., யாதவ் கிரிஷ் அசோக் அறிவுறுத்தி உள்ளார்.
நாமக்கல்
மாவட்ட போலீசார் சார்பில், வணிகர் சங்க நிர்வாகிகளுடன்
கலந்துரையாடல் மற்றும் ஆலோசனை கூட்டம், எஸ்.பி., அலுவலகத்தில்
நடந்தது. எஸ்.பி., யாதவ் கிரிஷ் அசோக் தலைமை வகித்து பேசியதாவது:
நாமக்கல் மாவட்டத்தில், வணிக நிறுவனங்களின் பாதுகாப்பை
மேம்படுத்தவும், குற்ற சம்பவங்களை தடுக்கவும், வணிகர்களிடையே
பாதுகாப்பு குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தவும், இந்த கூட்டம்
நடத்தப்படுகிறது. வணிக நிறுவனங்கள் மற்றும் கடைகளில் பாதுகாப்பை
உறுதி செய்யும் வகையில், தரமான, 'சிசிடிவி' கண்காணிப்பு கேமராக்களை
பொருத்த வேண்டும்.
மேலும், அவற்றை முறையாக பராமரிக்க வேண்டும்.
'சிசிடிவி' கேமராக்கள் பொருத்துவதன் மூலம் குற்றச்சம்பவங்களை
தடுக்கலாம். மேலும், ஏதாவது குற்றச்சம்பவங்கள் நடந்தால், உடனடியாக
குற்றவாளிகளை கண்டுபிடித்து விரைவாக நடவடிக்கை எடுக்க முடியும்.
கடைகள், வணிக நிறுவனங்களில் தடை செய்யப்பட்ட போதை பொருட்கள் விற்பனை
செய்வதை தவிர்க்க வேண்டும். அவ்வாறு விற்பனை செய்வது
கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். இவ்வாறு அவர்
பேசினார்.
ஏ.டி.எஸ்.பி., விஜயராகவன், டி.எஸ்.பி., ராஜேஸ்வரன், தமிழ்நாடு வணிகர் சங்கங்களின் பேரமைப்பின், நாமக்கல் மாவட்ட தலைவர் ஜெயக்குமார் வெள்ளையன் உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.