/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/ப.வேலுார் ஓட்டுச்சாவடி நிலை அலுவலர்களுக்கு ஆலோசனை
ADDED : நவ 21, 2026 04:13 AM
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ப.வேலுார்;வாக்காளர்
பட்டியல் சிறப்பு சுருக்க திருத்த முகாம் பணிகள் தொடர்பாக, பரமத்தி
வேலுார் சட்டசபை தொகுதிக்குட்பட்ட ஓட்டுச்சாவடி நிலை
அலுவலர்களுக்கான ஆலோசனை கூட்டம், நடந்தது.
மாவட்ட
பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலர்
கிருஷ்ணவேணி மற்றும் தாசில்தார் காரல் மார்க்ஸ் ஆகியோர் தலைமை
வகித்தனர். இதில், 268 ஓட்டுச்சாவடி நிலை அலுவலர்கள்
கலந்துகொண்டனர்.
கூட்டத்தில், சிறப்பு திருத்த முகாமின்போது
பொதுமக்களிடமிருந்து வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்த்தல், பெயர்
நீக்கம், திருத்தம் மேற்கொள்ளுதல் தொடர்பான விண்ணப்ப படிவங்களை
பெறுவது குறித்தும், அவற்றை முறையாக கையாள்வது குறித்தும் ஆலோசனைகள்
வழங்கினர்.