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சந்தேக நபர்கள் நடமாட்டம் புகாரளிக்க டி.எஸ்.பி., அறிவுரை
சந்தேக நபர்கள் நடமாட்டம் புகாரளிக்க டி.எஸ்.பி., அறிவுரை
ADDED : நவ 21, 2026 04:14 AM
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பள்ளிப்பாளையம்:பள்ளிப்பாளையம்
அடுத்த புதுப்பாளையம், புளியங்காடு, ஓம்சக்தி நகர், அலமேடு
பகுதியில், கடந்த, 12 நள்ளிரவு, டவுசர் கொள்ளையர்கள்,
பூட்டியிருந்த வீட்டிற்குள் புகுந்து பொருட்களை திருடிச்சென்றனர்.
பள்ளிப்பாளையம் போலீசார், கடந்த, 18ல் இந்த திருட்டில் ஈடுபட்ட,
மூன்று பேரை கைது செய்தனர். இதுபோல், பள்ளிப்பாளையம் பகுதியில் மர்ம
நபர்கள் நடமாட்டம் பல இடங்களில் உள்ளதால், பொதுமக்கள்
அச்சமடைந்துள்ளனர்.
இந்நிலையில், பள்ளிப்பாளையம் டி.எஸ்.பி.,
கவுதம் கூறுகையில், ''பள்ளிப்பாளையம் சப்-டிவிஷனுக்குட்பட்ட
குடியிருப்பு பகுதியில் சந்தேகப்படும்படியான நபர்கள், அடையாளம்
தெரியாத நபர்களின் நடமாட்டம் இருந்தால், போலீசுக்கு உடனடியாக தகவல்
தரலாம்,'' என்றார்.