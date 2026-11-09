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ஈ.வெ.ரா., நுாலக ஊழல் நடவடிக்கை கோரி புகார்
ஈ.வெ.ரா., நுாலக ஊழல் நடவடிக்கை கோரி புகார்
ADDED : நவ 08, 2026 05:36 AM
ADDED : நவ 08, 2026 05:36 AM
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ராசிபுரம்:காங்., பொதுக்குழு உறுப்பினர் பாச்சல் சீனிவாசன், தமிழக முதல்வருக்கு அனுப்பிய கோரிக்கை மனுவில் கூறியிருப்பதாவது:
ஈ.வெ.ரா., நுாலக ஊழல் தொடர்பாக, உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்து, சம்பந்தப்பட்டவர்கள் தண்டிக்கப்பட வேண்டும்.
வரலாறு
ஆய்வுகள் உண்மைக்கு புறம்பாக பொய்யான பதிவு செய்த நுால்களை தடைசெய்ய
வேண்டும். இதில் சம்பந்தப்பட்ட, 137 பேர் கொண்ட உயர்நிலை குழு,
தேர்வுக்குழு சொத்துகளை பறிமுதல் செய்ய வேண்டும். இதுசம்பந்தமாக
கடுமையான நடவடிக்கை எடுத்து நியாயம் நிலைநாட்ட வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவித்துள்ளார்.