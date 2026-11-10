குறைந்தபட்ச ஊதியம் கேட்டு சி.ஐ.டி.யு., ஆர்ப்பாட்டம்
குறைந்தபட்ச ஊதியம் கேட்டு சி.ஐ.டி.யு., ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : நவ 07, 2026 05:15 AM
நாமக்கல்:கிராம
ஊராட்சிகளில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு குறைந்தபட்ச ஊதியம்
வழங்கக்கோரி, நாமக்கல் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி உள்ளாட்சித்துறை ஊழியர்
சங்கம், சி.ஐ.டி.யு., சார்பில் நாமக்கல் கலெக்டர் அலுவலகம் முன்
ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
மாவட்ட செயலாளர் வேலுசாமி தலைமை வகித்தார். உதவி
செயலாளர் சுரேஷ், மாவட்ட தலைவர் அசோகன், சி.பி.எம்., மாவட்ட செயலாளர்
கந்தசாமி ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர்.கிராம ஊராட்சிகளில்
பணிபுரியும் உள்ளாட்சி ஊழியர்களுக்கு குறைந்தபட்ச ஊதியமாக சென்னை
உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பின் அடிப்படையில் ஓ.ஹெச்.டி.,
இயக்குனர்களுக்கு, 14,780 ரூபாயும், துாய்மை பணியாளர்கள், துாய்மை
காவலர்களுக்கு, 12,780 ரூபாயும், கணிணி இயக்குபவர்களுக்கு, 16,000
ரூபாயும், பள்ளி துாய்மை பணியாளர், சுகாதார ஊக்குனர்களுக்கு, 10,000
ரூபாயும் வழங்க வேண்டும்.
துாய்மை பணியாளர்களிடம் பிடிக்கும்
காப்பீட்டுக்கு அடையாள அட்டை, மருத்துவம் பார்க்க மருத்துவமனை,
ரசீது வழங்க வேண்டும். சம்பளத்துடன் மருத்துவ விடுப்பு, வார
விடுப்புகள் மற்றும் தேசிய விடுப்புகள் வழங்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட
பல்வேறு கோரிக்கையை வலியுறுத்தி கோஷம் எழுப்பினர்.