கே.எஸ்.ஆர்., கல்லுாரியில் தீபாவளி கொண்டாட்டம்

ADDED : நவ 09, 2026 05:42 AM
திருச்செங்கோடு:திருச்செங்கோடு
கே.எஸ்.ஆர்., கல்வி நிறுவனங்களில், 'ரெட்ரோ தீபாவளி தமாக்கா' என்ற
பெயரில், தீபாவளி கொண்டாடப்பட்டது.
கல்வி நிறுவனங்களின் சேர்மன்
சீனிவாசன் தலைமை வகித்தார். நிர்வாக அலுவலர் மோகன் வரவேற்றார். தமிழக
மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ்,
சிறப்பு விருந்தினராக கலந்துகொண்டு விழாவை துவக்கி வைத்தார்.
தொடர்ந்து அவர் பேசுகையில், ''உங்களை பார்க்கும்போது, எனக்கும் என்
கல்லுாரி நாட்கள் நினைவுக்கு வருகிறது.மாணவர்களாகிய நீங்கள்,
உங்களது அடையாளங்களை எப்போதும் இழந்து விடக்கூடாது.
கொண்டாட்டங்கள் எவ்வளவு முக்கியமோ, கல்வியும் அவ்வளவு முக்கியம்
என்பதை உணர்ந்து மாணவர்கள் செயல்பட வேண்டும்,'' என்றார்.
பின், மாணவ,
மாணவியருக்கு மத்தாப்புகளை வழங்கி, தீபாவளி வாழ்த்துகளை
தெரிவித்தார். அதை தொடர்ந்து, மாணவ, மாணவியரின் கலை நிகழ்ச்சி
நடந்தது. நிகழ்ச்சியின் ஒரு பகுதியாக, சென்னை சென்ட்ரல் ரயில்
நிலையத்தில் ரிக்க்ஷா வண்டி போன்று செட் அமைக்கப்பட்டு, அதில் மாணவ,
மாணவியர் பலரும், 'செல்பி' எடுத்துக்கொண்டனர். அதேபோல், சின்னத்திரை
நட்சத்திரங்கள், இன்ஸ்டாகிராம் இன்ப்ளூயன்சர் என பலருடைய
புகைப்படங்கள் அடங்கிய, 'செல்பி' பாயின்ட்டில் மாணவ, மாணவியர்,
'செல்பி' எடுத்து மகிழ்ந்தனர். முக்கிய நிகழ்வாக வாண வேடிக்கை சிறப்பாக
நடந்தது.