/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/டி.என்.பி.எஸ்.சி., தேர்வு: 556 தேர்வர் 'ஆப்சென்ட்'
டி.என்.பி.எஸ்.சி., தேர்வு: 556 தேர்வர் 'ஆப்சென்ட்'
டி.என்.பி.எஸ்.சி., தேர்வு: 556 தேர்வர் 'ஆப்சென்ட்'
ADDED : நவ 16, 2026 06:05 AM
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நாமக்கல்:தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தால், நேரடி நியமனம் கூட்டு தொழில் நுட்ப பதவிகளுக்கான தேர்வு, நாமக்கல் மாவட்டத்தில், நேற்று காலை, 9:30 முதல், மதியம், 12:30 மணி வரை நடந்தது.
நாமக்கல்
மாவட்டத்தில், நாமக்கல் தெற்கு அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி, அரசு
மகளிர் மேல்நிலைப்பள்ளி, கோட்டை நகரவை உயர்நிலைப்பள்ளி என,
மொத்தம், ஐந்து தேர்வு மையங்களில் நடந்தது.
அனைத்து தேர்வு
மையங்களிலும், தேர்வுக்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளும்
செய்யப்பட்டிருந்தது. தேர்விற்கு, மாவட்டம் முழுவதும், 1,468 பேர்
விண்ணப்பித்திருந்தனர். நேற்று நடந்த தேர்வில், 912 பேர்
பங்கேற்றனர். 556 தேர்வர்கள் கலந்துகொள்ளவில்லை.
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