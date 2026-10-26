ப.வேலுார் அரசு மகளிர் பள்ளி ஒரு லட்சம் விதைப்பந்து துாவல்
ப.வேலுார் அரசு மகளிர் பள்ளி ஒரு லட்சம் விதைப்பந்து துாவல்
ADDED : அக் 19, 2026 06:18 AM
ப.வேலுார்:.வேலுார்
அரசு மகளிர் மேல்நிலைப்பள்ளியின், நாட்டு நலப்பணி திட்டம் சார்பில்
தயாரிக்கப்பட்ட விதைப்பந்துகளை நடும் விழா, பரமத்தி இடும்பன்
குளத்தில் நடந்தது.
நாட்டு நலப்பணி திட்ட அலுவலர் பிரியங்கா
வரவேற்றார். மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் மாதவன், விதைப்பந்து நடும்
பணியை தொடங்கி வைத்தார். தொடர்ந்து, நாட்டு நலப்பணி திட்ட மாணவியர்
மற்றும் தன்னார்வ தொண்டர்கள் இடும்பன் குளத்தின் பகுதிகளில்
விதைப்பந்துகளை நட்டனர்.நிகழ்ச்சியில், மாவட்ட தொடர்பு அலுவலர்
ராமு, பரமத்தி டவுன் பஞ்., செயல் அலுவலர் ராஜவிஜயகணேசன், தில்லை
சிவக்குமார், பசுமை இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளர் திருஞானம் ஆகியோர்
கலந்துகொண்டு சிறப்பித்தனர். ஒரே நாளில், ஒரு லட்சம்
விதைப்பந்துகளை நட்டு சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பிற்கு வித்திட்ட
இப்பள்ளியின் சாதனையை பாராட்டி, 'புக் ஆப் ரெக்கார்ட்ஸ்' நிறுவனம்
பள்ளி நிர்வாகத்திற்கு உலக சாதனைக்கான சான்றிதழை வழங்கி
கவுரவித்தது.