தி.கோடு மாரியம்மன் கோவிலில் தெப்ப திருவிழா

ADDED : அக் 21, 2026 05:20 AM
திருச்செங்கோடு:திருச்செங்கோடு
சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் உள்ள, 20க்கும் மேற்பட்ட மாரியம்மன்
கோவில்களில், கடந்த, 13ல் பூச்சாட்டுதல், காப்பு கட்டுதல்
நிகழ்ச்சியுடன் திருவிழா துவங்கியது.
நேற்று, ஈரோடு சாலையில் உள்ள
தெப்ப குளத்தில், மின் விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட
பூப்பல்லக்கில் தெப்ப திருவிழா நடந்தது. 50 ஆண்டுகளாக நடக்காமல்
இருந்த தெப்ப தேர் திருவிழா, கடந்த, 2023ல் முதல் நடந்து வருகிறது.
நேற்று,
4வது ஆண்டு தெப்ப தேர் திருவிழா நடந்தது. முன்னதாக, மாலை, 6:00
மணிக்கு பெரிய மாரியம்மன் கோவில், சின்ன மாரியம்மன் கோவில், அழகுமுத்து
மாரியம்மன் கோவிலில் இருந்து உற்சவர் அம்மன் ஊர்வலமாக
எடுத்துவரப்பட்டு, அலங்கரிக்கப்பட்ட தெப்ப தேரில்
வைக்கப்பட்டது.
தெப்ப
தேரோட்டத்தை, தமிழக சுகாதாரம், மருத்துவ கல்வி மற்றும் குடும்ப
நலத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் துவக்கி வைத்தார். இதில் திரளான பக்தர்கள்
பங்கேற்று, தெப்ப தேரில் எழுந்தருளிய அம்மனை தரிசனம் செய்தனர்.