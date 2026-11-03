ப.வேலுார் அருகே பாண்டமங்கலத்தில் கோவில் நிலம் ஆக்கிரமிப்பு அகற்றம்
ப.வேலுார் அருகே பாண்டமங்கலத்தில் கோவில் நிலம் ஆக்கிரமிப்பு அகற்றம்
ADDED : நவ 02, 2026 05:50 AM
ப.வேலுார்,:நாமக்கல்
மாவட்டம், ப.வேலுார் அருகே பாண்டமங்கலத்தில் பிரசித்தி பெற்ற
நல்லாயி, ராவுத்தாயி அம்மன் கோவில் உள்ளது.
பல நுாற்றாண்டுகள் பழமை
வாய்ந்த இக்கோவிலுக்கு, பாண்டமங்கலம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார
பகுதிகளை சேர்ந்த ஏராளமான பொதுமக்கள் நாள்தோறும் வந்து வழிபாடு
செய்து வருகின்றனர். இக்கோவிலின் முன்புறம் உள்ள நிலத்தை, பல
ஆண்டுகளுக்கு முன் சிலர் ஆக்கிரமித்து கடைகளை கட்டியிருந்தனர்.
நாளடைவில் போதிய பராமரிப்பின்றி, பாழடைந்த இந்த கடைகள், பயன்பாடற்ற
நிலையில் இருந்து வந்தன.
இந்நிலையில், கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்
பெய்த கனமழை காரணமாக பழுதடைந்திருந்த கடை கட்டடங்கள் இடிந்து
விழுந்தன. இதனால் கோவில் நுழைவு வாயில் பகுதியில் இடிபாடுகள் குவிந்து,
பக்தர்கள் கோவிலுக்குள் சென்று வர முடியாத அளவிற்கு மிகுந்த சிரமம்
ஏற்பட்டது.
இதையடுத்து, நேற்று, கோவில் நிர்வாகிகள் மற்றும்
பக்தர்கள் ஒன்றிணைந்து, பொக்லைன் இயந்திரம் மூலம் இடிபாடுகளையும்,
ஆக்கிரமிப்புகளையும் அகற்றும் பணியில் ஈடுபட்டனர். அப்போது,
ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால் பதற்றம்
நிலவியது.
தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த ப.வேலுார்
போலீசார் மற்றும் வருவாய் துறையினர், எதிர்ப்பு தெரிவித்தவர்களிடம்
பேச்சுவார்த்தை நடத்தி, இருதரப்பினரையும் சமாதானப்படுத்தினர்.
தொடர்ந்து, போலீஸ் பாதுகாப்புடன் கோவில் வளாகம் மற்றும்
சுற்றியிருந்த ஆக்கிரமிப்புகள் முழுமையாக அகற்றப்பட்டன.