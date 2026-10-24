/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/கள்ளுக்கான தடையை நீக்க கோரி எஸ்.பி., ஆபீஸ் முன் கள் விற்க முடிவு
கள்ளுக்கான தடையை நீக்க கோரி எஸ்.பி., ஆபீஸ் முன் கள் விற்க முடிவு
கள்ளுக்கான தடையை நீக்க கோரி எஸ்.பி., ஆபீஸ் முன் கள் விற்க முடிவு
ADDED : அக் 09, 2026 04:39 AM
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நாமக்கல்:கள்ளுக்கான
தடையை நீக்கக்கோரி, அடுத்த மாதம் தமிழகம் முழுவதும் உள்ள எஸ்.பி.,
அலுவலகங்கள் முன், கள் விற்பனை செய்யும் போராட்டம் நடக்கவுள்ளதாக,
விவசாயிகள் சங்கம் அறிவித்துள்ளது.
இது குறித்து, உழவர் பெருந்தலைவர் நாராயணசாமி நாயுடுவின், தமிழக விவசாயிகள் சங்க மாநில தலைவர் வேலுசாமி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
தமிழக
விவசாயிகளின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையான, கள் இறக்குவதற்கான தடையை
தமிழ்நாடு அரசு உடனடியாக நீக்க வேண்டும். அரசை கண்டிக்கும் வகையில்,
தமிழக விவசாயிகள் தங்களது நிலத்தில் உள்ள தென்னை மற்றும் பனை
மரங்களில் இருந்து கள்ளை இறக்கி, நவ., 2ம் தேதி காலை, 10:00 மணியளவில்
தமிழகம் முழுவதும் உள்ள, எஸ்.பி., அலுவலகங்கள் முன்புறம், கள்
விற்பனை செய்யும் போராட்டம் நடக்கவுள்ளது.
இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார்.