ப.வேலுார் வாரச்சந்தை சனிக்கிழமைக்கு மாற்றம்

ADDED : நவ 03, 2026 06:17 AM
ப.வேலுார்; ப.வேலுார் டவுன் பஞ்.,க்குட்பட்ட சுல்தான்பேட்டை பகுதியில் வாரந்தோறும் ஞாயிற்றுக்கிழமை, வாரச்சந்தை நடப்பது வழக்கம்.
இந்த சந்தையில், 300க்கும் மேற்பட்ட வியாபாரிகள், விவசாயிகள் நேரடியாக கடைகள் அமைத்து காய்கறி, மளிகை பொருட்கள் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்களை விற்பனை செய்துவருகின்றனர். மேலும், ஆடு, நாட்டுக் கோழிகளையும் விற்பனைக்காக அதிகள வில் கொண்டு வருவது வழக்கம்.இங்கு, ப.வேலுார் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளைச் சேர்ந்த ஏராளமான பொதுமக்கள் தங்களின் வீட்டு உபயோகத்திற்கு தேவையான காய்கறிகள் உள்ளிட்ட மளிகை பொருட்களை வாங்கி செல்கின்றனர். இந்நிலையில், வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்பட உள்ளதால், பொதுமக்களின் வசதிக்காகவும், வியாபாரிகளின் நலன் கருதியும் வாரச்சந்தை முன்கூட்டியே மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு பதிலாக முந்தைய நாளான சனிக்கிழமையே வாரச்சந்தை நடைபெறும் என, ப.வேலுார் டவுன் பஞ்., நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.