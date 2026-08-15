விவசாயியிடம் லஞ்சம் வாங்கிய எஸ்.ஐ., சஸ்பெண்ட்

ADDED : ஆக 14, 2026 06:01 AM
நாமக்கல்:விவசாயியிடம் லஞ்சம் வாங்கிய வழக்கில், கைதான எஸ்.ஐ., சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டார்.
நாமக்கல்
மாவட்டம், பரமத்தி வேலுார் அருகே வசந்தபுரத்தை சேர்ந்த விவசாயி
சவுமியராஜ். நில விவகாரம் தொடர்பாக நல்லுார் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் புகார்
அளித்தார். இதுதொடர்பாக போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்தனர். இந்த வழக்கை,
நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்பாமல் முடித்து தருவதாக கூறி, நல்லுார்
எஸ்.ஐ., கங்காதரன், 47, விவசாயி சவுமியராஜிடம், 30,000 ரூபாய்
லஞ்சம் கேட்டுள்ளார். லஞ்சம் கொடுக்க விரும்பாத அவர், லஞ்ச ஒழிப்பு
போலீசில் புகார் செய்தார்.
அவர்களது ஆலோசனைப்படி ரசாயன பொடி
தடவிய, 30,000 ரூபாயை எஸ்.ஐ., கங்காதரனிடம் கடந்த, 11ம் தேதி
சவுமியராஜ் கொடுத்தார். அப்போது மறைந்திருந்த லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார்,
கங்காதரனை கையும் களவுமாக பிடித்து கைது செய்தனர்.
இந்நிலையில்,
லஞ்சம் வாங்கிய வழக்கில் கைதான எஸ்.ஐ., கங்காதரனை சஸ்பெண்ட் செய்து,
நாமக்கல் மாவட்ட எஸ்.பி., யாதவ் கிரிஷ் அசோக் நேற்று உத்தரவிட்டார்.