வி.ஏ.ஓ.,க்கள் போராட்டம் தற்காலிகமாக ஒத்திவைப்பு
வி.ஏ.ஓ.,க்கள் போராட்டம் தற்காலிகமாக ஒத்திவைப்பு
ADDED : அக் 15, 2026 05:02 AM
ADDED : அக் 15, 2026 05:02 AM
நாமக்கல்,:ப.வேலுார்
அடுத்த சுள்ளிபாளையம் வி.ஏ.ஓ., சுரேஷ், அரசு புறம்போக்கு நிலத்தை
தனியாருக்கு மாற்றம் செய்து கொடுத்தார்.
இதையடுத்து, அவரை மோகனுார்
தாலுகா, செவிந்திப்பட்டி கிராமத்திற்கு இடமாற்றம் செய்து, ஆர்.டி.ஓ.,
உத்தரவிட்டார். இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, வருவாய்த்துறை சங்கங்களின்
கூட்டமைப்பினர், நாமக்கல், திருச்செங்கோடு ஆர்.டி.ஓ., அலுவலக வளாகத்தில்,
இரண்டு நாட்களாக காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். தொடர்ந்து,
நேற்று கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தில், காத்திருப்பு போராட்டம் நடத்தப்படும்
என அறிவித்தனர்.இந்நிலையில், இது தொடர்பாக, டி.ஆர்.ஓ., மட்டத்தில்
பேச்சுவார்த்தை நடத்தி தீர்வு காணப்படும் என, மாவட்ட நிர்வாகம் மூலம்
தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதையடுத்து, 'கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தில் நடக்க
இருந்த காத்திருப்பு போராட்டம் தற்காலிகமாக ஒத்தி வைக்கப்படுகிறது' என,
வருவாய்த்துறை சங்கங்களின் கூட்டமைப்பினர் அறிவித்துள்ளனர்.