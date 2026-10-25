ப.வேலுார் வாரச்சந்தை, வாழை சந்தையில் சுங்கவரி கட்டண பலகை வைக்க கோரிக்கை ப.வேலுார், அக். 24
ப.வேலுார் வாரச்சந்தை, வாழை சந்தையில் சுங்கவரி கட்டண பலகை வைக்க கோரிக்கை ப.வேலுார், அக். 24
ADDED : அக் 24, 2026 05:42 AM
ப.வேலுார் டவுன் பஞ்.,க்குட்பட்ட பகுதிகளில் வாரந்தோறும் ஞாயிற்றுக்கிழமை வாரச்சந்தை நடக்கிறது. அதேபோல், ப.வேலுார் பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே, தினசரி வாழைத்தார் ஏல மார்க்கெட், மீன் மார்க்கெட் செயல்படுகிறது. ப.வேலுாரில், ஞாயிறுதோறும் கூடும் வாரச்சந்தையில், 300க்கும் மேற்பட்ட கடைகள் அமைத்து வியாபாரம் செய்து வருகின்றனர். இதற்கான சுங்க கட்டணத்தை, குத்தகைதாரர்கள் வசூலித்து வருகின்றனர்.
சில வாரங்களாக, அதிகப்படியான கட்டணம் வசூலித்து வருவதால், விவசாயிகள், வியாபாரிகள் சிரமப்பட்டு வருகின்றனர். இதேபோல், ஆடு, கோழி சந்தையில் டவுன் பஞ்.,சால் நிர்ணயித்த கட்டணத்தை விட, இருமடங்கு கட்டணத்தை குத்தகைதாரர்கள் வசூலிப்பதாக, விவசாயிகள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர். வாழை மார்க்கெட்டில், வாழைத்தார் ஒன்றுக்கு, டவுன் பஞ்., நிர்வாகம், மூன்று ரூபாய் மட்டுமே வசூல் செய்ய வேண்டும் என, கட்டணம் நிர்ணயித்துள்ளது. ஆனால், குத்தகைதாரர்கள் நிர்ணயித்த கட்டணத்தை விட அதிகமாக வசூலிப்பதாக புகார் எழுந்துள்ளது.
இதனால், வாரச்சந்தை, வாழைத்தார் மார்க்கெட், கோழிச்சந்தை, மீன் மார்க்கெட், பஸ் ஸ்டாண்ட் ஆகிய பகுதிகளில், ப.வேலுார் டவுன் பஞ்., நிர்வாகம் நிர்ணயித்த கட்டணம் குறித்த அறிவிப்பு பலகை வைக்க வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
இதுகுறித்து, ப.வேலுார் டவுன் பஞ்., அதிகாரிகளிடம் கேட்டபோது, 'குத்தகைதாரர்கள் ஏலம் எடுத்துள்ள வாரச்சந்தை, ஆடு, கோழி சந்தை, வாழைத்தார் ஏல மார்க்கெட், மீன் மார்க்கெட், பஸ் ஸ்டாண்ட் உள்ளிட்ட இடங்களில், ப.வேலுார் டவுன் பஞ்.,ஆல் நிர்ணயிக்கப்பட்ட தொகை குறித்து அறிவிப்பு பலகை உடனடியாக வைக்கப்படும். மேலும், ஏலம் எடுத்த குத்தகைதாரர்கள் நிர்ணயித்தை கட்டணத்தை விட அதிகப்படியாக வசூல் செய்தால், உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்' என்றனர்.