/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/வீட்டின் பூட்டை உடைத்து 1 பவுன் நகை திருட்டு
ADDED : அக் 23, 2026 06:20 AM
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ப.வேலுார்,:வேலகவுண்டம்பட்டி
அடுத்த செங்கோடன்பாளையத்தை சேர்ந்த கண்ணன் மகன் ஜெயபிரகாஷ் 27;
இவர், மில்லில் தொழிலாளியாக வேலை பார்த்து வருகிறார். கடந்த 17ல்,
தொடர் விடுமுறையை முன்னிட்டு, சொந்த ஊரான கரூருக்கு ஜெயபிரகாஷ்
சென்றிருந்தார்.
விடுமுறை முடிந்து நேற்று மாலை, தன் வீட்டிற்கு
திரும்பினார். அப்போது வீட்டின் முன்பக்க கதவின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டு
திறந்து கிடப்பதை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தார். உள்ளே சென்று
பார்த்தபோது, பீரோ உடைக்கப்பட்டு, 1 பவுன் எடை கொண்ட தோடு மற்றும்
மோதிரம் ஆகிய நகைகளை மர்ம நபர்கள் திருடிச் சென்றிருப்பது
தெரியவந்தது.வேலகவுண்டம்பட்டி போலீசார், மர்ம நபர்களை தேடி
வருகின்றனர்.