சோமேஸ்வரர் கோவிலில் 1,008 லிட்டர் பாலாபிஷேகம்

ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:59 AM
சேந்தமங்கலம்:ஆனி
பிரதோஷத்தையொட்டி, சேந்தமங்கலம் சவுந்தரவள்ளி அம்பாள் சமேத
சோமேஸ்வரர் கோவிலில், 1,008 லிட்டர் பால் அபிஷேகம் நடந்தது.
பிரதோஷம்
மற்றும் சிவராத்திரி ஆகிய இரண்டும் ஒரே நாளில் வருவது மிகவும் சிறப்பு
வாய்ந்த நாளாக கருதப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று இரண்டும் ஒரே நாளில்
வந்ததால், சோமேஸ்வரர் மற்றும் நந்தி பகவானுக்கு, 1,008 லிட்டர் பால்
அபிஷேகம் செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து வாசனை திரவியங்கள் கொண்டு
அபிஷேகம் செய்து சிறப்பு அலங்காரத்தில் தீபாராதனை நடந்தது.
தொடர்ந்து, உற்சவர் கயிலை வாத்தியங்கள் முழங்க கோவில் உள்
பிரகாரத்தில், மூன்று முறை வலம் வந்தார். நிறைவாக பக்தர்களுக்கு
அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.
அதேபோல், முத்துக்காபட்டி காசி
விஸ்வநாதர் கோவில் மற்றும் பழையபாளையத்தில் உள்ள சிவன்
கோவில்களிலும் பிரதோஷ பூஜை விமரிசையாக நடந்தது. சுற்று
வட்டாரத்தில் உள்ள பக்தர்கள் திரளாக கலந்துகொண்டு சுவாமி தரிசனம்
செய்தனர்.