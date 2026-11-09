அவசர உதவிக்கு தயார் நிலையில் '108' ஆம்புலன்ஸ் சேவை
அவசர உதவிக்கு தயார் நிலையில் '108' ஆம்புலன்ஸ் சேவை
ADDED : நவ 08, 2026 05:34 AM
நாமக்கல்:'தீபாவளி
பண்டிகையை முன்னிட்டு, அவசர உதவிக்கு, 108 அவசரகால ஆம்புலன்ஸ்
வாகனங்கள் தயார் நிலையில் உள்ளன' என, நிர்வாகத்தினர்
தெரிவித்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து, வெளியிட்ட அறிக்கை:
நாமக்கல்
மாவட்டத்தில், 27க்கும் மேற்பட்ட, '108' அவசரகால ஆம்புலன்ஸ்
வாகனங்கள் இயங்கி வருகின்றன. தீபாவளி கொண்டாட்டத்தின்போது
ஏற்படும் அவசர நிலைகளுக்கு, உடனடி பதில் அளிக்க தயாராக
வைக்கப்பட்டுள்ளன. தமிழக அரசு, சுகாதார திட்டத்தின் கீழ்
செயல்படும், '108' அவசரகால ஆம்புலன்ஸ் சேவை, தீபாவளியை முன்னிட்டு,
முழுமையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டுள்ளது.
மருத்துவம், காவல் மற்றும் தீயணைப்பு துறைகளுடன் இணைந்து, 24 மணி
நேரமும், பொதுமக்கள் நலனுக்காக முழு தயார்நிலையில் உள்ளது.
அவசர
தேவைக்கேற்ப, திடீர் நடவடிக்கை எடுக்கவும், 'ஹாட்ஸ்பாட்' சாலைகளின்
தன்மைகளை கருத்தில் கொண்டு, ஆங்காங்கே ஆம்புலன்ஸ் வாகனங்கள்
முன்னெச்சரிக்கை அடிப்படையில் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன. சிறப்பு
பயிற்சி பெற்ற மருத்துவ உதவியாளர்கள், டிரைவர்கள் இருவரும், முழு
தயார் நிலையில் உள்ளனர்.
மேலும், அனைத்து, '108' அவசரகால
ஆம்புலன்ஸ் வாகனங்களிலும், தீயணைக்க பயன்படும் கருவிகள், மீட்பு
உபகரணங்கள், ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்கள் மற்றும் அவசர மருந்து பொருட்கள்
போதுமான அளவில் இருப்பதை உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. அதனால், அனைத்து
பொதுமக்களும், தீபாவளியை பாதுகாப்பாகவும், மகிழ்ச்சியுடன்
கொண்டாட வேண்டும். '108' அவசரகால ஆம்புலன்ஸ் சேவை எப்போதும்
உங்களுடன் இருக்கும் நண்பனாக, உங்கள் அவசர தேவைக்கு தயாராக
இருக்கிறது.
நாமக்கல் மாவட்டத்தில், அனைத்து ஆம்புலன்ஸ்களும்
நியமிக்கப்பட்ட இடங்களில், 24 மணிநேரமும், அனைத்து நாட்களிலும்,
100 சதவீதம் தயார் நிலையில் இயக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு
அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.