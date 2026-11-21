/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/வண்டுகள் கொட்டி 12 பேர் காயம்
UPDATED : நவ 21, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 20, 2026 11:28 PM
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ப.வேலுார்: நாமக்கல் மாவட்டம், ப.வேலுார் அருகே ஆவின் தோட்டம் பகுதியில் 50க் கும் மேற்பட்ட கூலித் தொழிலாளர்கள் விவசாய பணி யில் ஈடுபட்டனர். அப் போது, சாலையோரம் சருகு களுக்கு மர்ம நபர்கள் தீ வைத்துள்ளனர்.
அதிலிருந்து எழுந்த புகையால், தென்னை மரங்களில் கூடுகட்டியிருந்த கதம்ப வண்டுகள் கூட்டமாக வெளியேறி, விவசாய தொழிலாளர்களை யும், டூ – வீலர்களில் சென்ற வர்களையும் விரட்டி கொட்டின. இதில் 12 பேர் மீட்கப்பட்டு, மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர். இதில், 3 பேர் தீவிர சிகிச்சைக்காக, நாமக்கல் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டனர்.