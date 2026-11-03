வாசலில் நின்ற பெண்ணிடம் 12 பவுன் தங்கச்செயின் பறிப்பு
வாசலில் நின்ற பெண்ணிடம் 12 பவுன் தங்கச்செயின் பறிப்பு
UPDATED : நவ 03, 2026 07:25 AM
ADDED : நவ 03, 2026 06:22 AM
ராசிபுரம்: வீட்டு வாசலில் நின்றிருந்த பெண்ணிடம், போட்டோவை காட்டி பேச்சு கொடுத்து, 12 பவுன் தங்கச்செயினை மர்ம நபர்கள் பறித்துச்சென்றனர்.
நாமக்கல் மாவட்டம், புதுச்சத்திரம் அடுத்த ஏளூர் பகுதியை சேர்ந்தவர் சந்திரன், 65. இவர், கிராம நிர்வாக அலுவலராக பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றவர். இவரது மனைவி தனம், 60. இவர், நேற்று மாலை, 4:30 மணிக்கு, தன் வீட்டின் முன்புறம் நின்றுகொண்டிருந்தார். அப்போது, அந்த பகுதிக்கு டூவீலரில் வந்த மர்ம நபர்கள் இருவர், தனத்திடம் ஒரு புகைப்படத்தை காண்பித்து பேச்சு கொடுத்தனர். அந்த நேரம், டூவீலரில் பின்னால் அமர்ந்திருந்த வாலிபர், திடீரென மின்னல் வேகத்தில் தனத்தின் கழுத்தில் இருந்த, 12 பவுன் தங்கச்செயினை பறித்துக்கொண்டு தப்பினர். தனத்தின் அலறல் சத்தம்கேட்டு குடும்பத்தினரும், அக்கம் பக்கத்தினரும் ஓடிவந்தனர். ஆனால். அதற்குள் அந்த வாலிபர்கள் தலைமறைவாகிவிட்டனர்.
இதுகுறித்து, தனம் அளித்த புகார்படி, புதுச்சத்திரம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, தப்பி ஓடிய மர்ம நபர்கள் குறித்து விசாரித்து வருகின்றனர். மேலும், 'சிசிடிவி' கேமரா பதிவுகளை ஆய்வு செய்து, நகை பறிப்பில் ஈடுபட்ட வாலிபர்களை தேடி வருகின்றனர்.