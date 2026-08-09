சண்டி கருப்பசாமி கோவிலில் 12ல் பிடி காசு வழங்கும் விழா
சண்டி கருப்பசாமி கோவிலில் 12ல் பிடி காசு வழங்கும் விழா
ADDED : ஆக 09, 2026 04:59 AM
நாமகிரிப்பேட்டை:நாமகிரிப்பேட்டை,
அரியாகவுண்டம்பட்டி கிராமம், கொங்கலம்மன் கோவில் அருகே, 33 அடி உயர
சண்டி கருப்பசாமி, நாககன்னி ஆலயம் அமைந்துள்ளது. இக்கோவிலில்
ஆண்டுதோறும் ஆடி மாதத்தில் சிறப்பு யாகங்கள் மற்றும் பிடிக்காசு
வழங்கும் விழா நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
இதுகுறித்து, கோவில்
பூசாரிகள் மற்றும் நிர்வாகிகள் கூறியதாவது:
பக்தர்கள் செல்வம்
செழிக்கவும், கடன் பிரச்னையிலிருந்து விடுபடவும் லட்சுமி குபேர
யாகம்; அரசுப்பணி பெறவும், அரசு தேர்வுகளில் தேர்ச்சி பெறவும்,
ஹயக்ரீவர் யாகம்; தீராத நோயிலிருந்து விடுபட தன்வந்திரி யாகம்;
குடும்பத்தில் சகல ஐஸ்வர்யங்கள் பெறவும், திருமணத்தடை நீங்கவும்,
நிலம் மற்றும் வீடு வாங்க அஷ்டலட்சுமி யாகம்; குடும்பம் சுபிட்சம்
பெற்று குழந்தைகள் வரம் பெறவும், விவசாயம் செழிக்க மகாலட்சுமி யாகம்,
வரும், 11 இரவு, 12:05 மணிக்கு நடக்கிறது. தொடர்ந்து, 12 காலை, ஆடி
அமாவாசை நாளில் பிடிக்காசு வழங்கும் விழா நடக்கிறது. சண்டி
கருப்பசாமி அருள்வாக்குப்படி, யாகங்களில் வைத்து பூஜிக்கப்பட்ட
நாணயங்கள் பக்தர்களுக்கு பிடிக்காசுகளாக வழங்கப்படுகிறது.இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.