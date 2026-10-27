மாவட்டத்தில் 140 மி.மீ., மழை பதிவு: மக்கள் மகிழ்ச்சி
மாவட்டத்தில் 140 மி.மீ., மழை பதிவு: மக்கள் மகிழ்ச்சி
ADDED : அக் 27, 2026 05:33 AM
நாமக்கல்; நடப்பு மாதம் தொடக்கத்தில் இருந்து, மாவட்டம் முழுவதும் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. தற்போது வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கி உள்-ளதால், தொடர்ச்சியாக மாவட்டத்தில் மழை பெய்து வருகிறது. அதன்படி, நேற்று முன்தினம், நாமக்கல், மோகனுார், ப.வேலுார், ராசிபுரம் உள்-ளிட்ட ஒரு சில இடங்களில் கனமழையும், மற்ற இடங்களில் லேசான மழையும் பெய்தது. இரவு நேரத்தில் விட்டுவிட்டு மழை பெய்ததால், தாழ்-வான பகுதிகளில் மழைநீர் வெள்ளம்போல் பெருக்கெடுத்து ஓடியது. மாவட்டம் முழுவதும் தொடர்ந்து மழை பெய்து
வருவதால், விவசாயிகள், பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். மேலும், நிலத்தடி நீர்மட்டமும் உயர்ந்து வருகிறது. நேற்று முன்தினம் காலை, 6:00 முதல், நேற்று காலை, 6:00 மணி வரை, 24 மணி நேரம் பெய்த மழை அளவு (மி.மீ.,ல்) பின்வ-ருமாறு:
எருமப்பட்டி, 5, மங்களபுரம், 10.80, மோகனுார், 32, நாமக்கல், 14, ப.வேலுார், 20, புதுச்சத்திரம், 11, ராசிபுரம், 16, சேந்தமங்கலம், 5.20, திருச்செங்-கோடு, 4.80, கலெக்டர் அலுவலகம், 8.20, கொல்-லிமலை, 13 என, மொத்தம், 140 மி.மீ., மழை பதி-வானது.